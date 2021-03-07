موديلات عبايات لمناسباتك الرسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - العباية الكلاسيكية ذات التصميم الرسمي من التصاميم التي تشع بالأناقة، وأصبحت مؤخراً مرغوبة للغاية من قِبَلِ العديد من النساء؛ حيث توفِّر الراحة والأناقة والمظهر المميز والمواكب للمناسبات الرسمية المختلفة، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار لتصاميم أنيقة يمكنكن اعتمادها في إطلالاتكن.



عبايات البليزر من خولة المراغي

عباية البليزر المزينة بالجلد من خولة المراغي



تُعَدُّ عبايات البليزر من صيحات الموضة التي لاقت رواجاً كبيراً في الأعوام الأخيرة، ولتتألقي بأسلوب ناعم وأنيق بها في مناسباتك الرسمية يمكنك اعتماد خيارات مدونة الموضة والإعلامية البحرينية، خولة المراغي؛ حيث تأنقت بعباية سوداء ناعمة مصممة بتطريزات بيضاء في أطراف الأكمام والجيوب بأسلوب كلاسيكي فاخر، وأطلت بعباية زيتية مزينة بالجلد الأسود في أطراف الأكمام وفي الرقبة لمظهر راقٍ أكملته بحذاء وحقيبة باللون الأسود، فيما ظهرت في اللوك الثالث بعباية كحلية مزينة بالجلد البني في الأطراف العلوية والجيوب لمظهر حيادي مميز، وأكملت الإطلالة بحذاء من الجلد البني وحقيبة سوداء، وفي مظهر مريح ومميز للشابات ارتدَتْ خولة المراغي عباية رمادية مزينة بكاروهات اللون الأخضر في أطراف الأكمام ومن المنتصف، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض مع اكسسوارات اللون البني.

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عبايات ملونة بتصاميم ناعمة من فاطمة حسام

عباية ملونة ناعمة من فاطمة حسام



العباية الملونة ذات التصاميم المنسدلة بأسلوب ناعم هي الخيار المفضل للعديد من الشابات؛ حيث توفر إطلالة لافتة ومناسبة لمختلف الإطلالات، لا سيما الرسمية، لذا اختارت المدونة الإماراتية، فاطمة حسام، عباية باللون البيج مع إطلالة كاجوال ببنطلون واسع بنفس لون العباية، ونسقت في إطلالة أخرى عباية رمادية مزينة بخيوط بيضاء مع إطلالة كاجوال باللون الأبيض، وأكملت اكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض أيضاً، وللوك ثالث تزينت بعباية رسمية بنية مكملة باللون الأبيض في أطراف الأكمام، واعتمدت لها إطلالة رسمية باللون الأبيض، ولخيار ناعم بألوان حيادية تألقت بعباية بيضاء مزينة بخيوط سوداء مع فستان وحجاب باللون الأسود، وأكملت مظهرها باكسسوارات من الجلد الأسود لأناقة مميزة.

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عبايات رسمية بألوان حيادية من ملاك آل داود

ملاك آل داود بعباية رسمية سوداء



إن كنتِ ممن يفضلن اعتماد العبايات الملونة بالألوان الحيادية في مظهرك الرسمي، فيمكنك اتباع طريقة الموديل السعودية، ملاك آل داود، التي أطلت بعباية سوداء واسعة مع حجاب أسود وحذاء باللون البيج لمظهر يومي بسيط، وظهرت في إطلالة شبابية بعباية رمادية مزينة بخطوط بيضاء في أطراف الأكمام مع حجاب سماوي ناعم، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض.

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