فساتين يومية وإطلالات مريحة من إيمان الحسيني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - إيمان الحسيني، ممثلة بحرينية تقيم في الكويت، بدأت حياتها الفنية عن طريق الصدفة، واستطاعت تحقيق نجاح واسع، وبعدها حصلت على مساحة وأدوار أكبر، واتجهت أيضاً إلى العمل المسرحي لتُبْرِزَ موهبتها من خلاله، وإضافة إلى ذلك تعتمد إيمان الحسيني على الإطلالات العصرية والتنسيقات المريحة في مظهرها بشكل كبير عبر صورها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما إنستغرام؛ حيث يتابعها فيه قرابة المليون شخص.

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تنسيقات شتوية مريحة

تنسيقات شتوية مريحة



لجأت إيمان الحسيني للخيارات الشتوية البسيطة بالأسلوب الكاجوال المريح في هذا الموسم، ومن أبرز إطلالاتها وأكثرها أناقة تزينت ببلوڤر وبنطال باللون الأسود مع حذاء رياضي أبيض، واعتمدت المكياج الأحمر مع تسريحة الشعر الويفي، وفي إطلالة أكثر أناقة ارتدَتْ بنطالاً أسود وقميصاً بنياً واسعاً مزيناً بقماش باللون البيج مع حذاء أسود من الجلد ليمنحها لمسة عصرية، وتأنقت ببنطال أسود مع معطف منفوخ باللون التيفاني، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ناعم وتسريحة منسدلة للشعر، فيما أطلت ببلوزة وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع معطف أبيض وبوت أبيض مع حقيبة خضراء صغيرة لكسر رتابة الألوان الحيادية.

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إطلالات كاجوال صيفية

إطلالات كاجوال صيفية



إن كنتِ بحاجة لأفكار عصرية لتنسيقات بسيطة في الصيف، فقد ظهرت إيمان الحسيني ببلوزة بيضاء مع بنطال أسود وقميص مصمم بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع حذاء رياضي أسود وحقيبة من علامة قوتشي، وفي إطلالة عملية مناسبة للشابات في فصل الصيف نسقت إيمان الحسيني تيشيرت أبيض مع معطف البليزر وبنطال واسع بدرجة مميزة من اللون الزهري، وأكملت الإطلالة بقلادات ذهبية مزينة بفصوص سماوية عصرية.

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خيارات الفساتين من إيمان الحسيني

خيارات الفساتين من إيمان الحسيني



لأن الفساتين اليومية البسيطة من الخيارات المميزة للشابات، فقد اختارت إيمان الحسيني فستاناً سماوياً ميدي مصمماً بخصر ضيق مع حذاء رياضي أبيض، وتألقت بفستان أصفر مزين بمطاطات ومصمم بأكمام واسعة مع حذاء رياضي ناعم، وفي إطلالة عصرية أحادية اللون تجملت إيمان الحسيني بفستان أبيض ميدي مصمم بأكمام صيفية مع حذاء رياضي، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات مزينة بفصوص زرقاء، وفي مظهر رياضي اعتمدت إيمان الحسيني فستاناً أسود قصيراً من علامة أديداس، مع كاب أسود وحذاء رياضي أصفر.

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