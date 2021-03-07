تصميمات عبايات كويتية راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - تعتمد الكثيرات من النساء الخليجيات على العبايات الكويتية ذات التصاميم المميزة؛ حيث تتصف بالحشمة والأناقة، وهو ما يلفت انتباه جميع المحجبات ويبحثن عنه، لذا نرصد لكُنَّ اليوم عدة خيارات يمكنكن اعتمادها للوك محتشم ومميز.



عبايات كويتية من دلال الدوب

دلال الدوب



نشرت المدونة الكويتية، دلال الدوب، عدة صور لها بالعبايات الناعمة، وذلك عبر حسابها على انستغرام، حيث يتابعها فيه أكثر من مليونين و٨٠٠ ألف شخص، ومن وحيها نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية سوداء مزينة بخطوط بنية نحيلة في الأطراف مع بوت أسود لخيار مناسب للشتاء، واختارت في إطلالة أخرى عباية سوداء من الساتان الواسع والمزين بخط أبيض في المنتصف وأطراف الأكمام للمسة مميزة، وأضفت على مظهرها إطلالة عصرية وقوية باختيارها لطلاء الشفاه الأحمر، ونسقت في إطلالة صباحية أكثر نعومة عباية بيضاء مصممة بطبقات مموجة في الأطراف مع فستان زهري بقَصَّة منسدلة.

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عبايات بلقيس بو صخر

بلقيس بو صخر



اعتمدت خبيرة التجميل الكويتية، بلقيس بوصخر، على العبايات الكويتية في بعض إطلالاتها لتوفر لها المزيد من الحشمة والأناقة، ومن وحيها رصدنا لكُنَّ عدة أفكار لتصاميم عصرية؛ حيث أطلت بعباية سوداء مزينة بقماش الساتان الرمادي ومطرزة بالزهور على أطراف الأكمام، وظهرت بعباية بنية مزينة بخطوط بسيطة في الأطراف مع إطلالة كاجوال شبابية، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة عباية سوداء مصممة بجيوب من الجلد المزين بفصوص بيضاء صغيرة في الأطراف.

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