الذهبي موضة العام تألقي به على طريقة نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - للون الذهبي رونق خاص، يليق بالسمراوات والشقراوات ويبرز جمالهن. هو لون لا يبطل أبداً تألقي به هذا الموسم على طريقة النجمة نوال الزغبي لتبدي كنجمة متلألئة تلفت انتباه جميع من حولها.

فمن البشرة الماسية إلى الظلال الذهبية لا تنسي الهايلايتر الذي يبرز ملامح الوجه بالإضافة إلى زيت الجسم الملمع والمعطر الذي يضفي عليك المزيد من الأنوثة والتألق مع مكياج وجهك .

نصيحة : لإطلالة ذهبية كالنجمات قومي بتقشير بشرة وجهك وجسمك حتى يسيل اللون الذهبي بنعومة على بشرتك بعيداً عن الشوائب. كذلك يمكنك مزج البودرة والظلال الذهبية مع كريماتك لتحصلي على مظهر ثابت.

أجدد المستحضرات الذهبية :

ملمّع للجسم Charlotte Tilbury Body Shimmer Shape Hydrate Glow

ملمّع للجسم من شالوت تالبيري

سيروم Guerlain Abeille Royal Youth Watery Oil

سيروم من غيرلان

ظلال عيون Hourglass Scattered Light Glitter Eye Shadow

ظلال عيون من أورغلاس

هايلايتر Huda Beauty 3d Highlighter

هايلايتر من هدى بيوتي

ملمّع شفاه Mac Dazzleglass

ملمّع شفاه من ماك

زيت ملمّع Nuxe Huile Prodigieuse Golden Shimmer

زيت ملمّع من نوكس

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