الذهبي موضة العام تألقي به على طريقة نوال الزغبي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - للون الذهبي رونق خاص، يليق بالسمراوات والشقراوات ويبرز جمالهن. هو لون لا يبطل أبداً تألقي به هذا الموسم على طريقة النجمة نوال الزغبي لتبدي كنجمة متلألئة تلفت انتباه جميع من حولها.
فمن البشرة الماسية إلى الظلال الذهبية لا تنسي الهايلايتر الذي يبرز ملامح الوجه بالإضافة إلى زيت الجسم الملمع والمعطر الذي يضفي عليك المزيد من الأنوثة والتألق مع مكياج وجهك .
نصيحة : لإطلالة ذهبية كالنجمات قومي بتقشير بشرة وجهك وجسمك حتى يسيل اللون الذهبي بنعومة على بشرتك بعيداً عن الشوائب. كذلك يمكنك مزج البودرة والظلال الذهبية مع كريماتك لتحصلي على مظهر ثابت.
أجدد المستحضرات الذهبية :
ملمّع للجسم Charlotte Tilbury Body Shimmer Shape Hydrate Glow
سيروم Guerlain Abeille Royal Youth Watery Oil
ظلال عيون Hourglass Scattered Light Glitter Eye Shadow
هايلايتر Huda Beauty 3d Highlighter
ملمّع شفاه Mac Dazzleglass
زيت ملمّع Nuxe Huile Prodigieuse Golden Shimmer
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