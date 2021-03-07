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الذهبي موضة العام تألقي به على طريقة نوال الزغبي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - للون الذهبي رونق خاص، يليق بالسمراوات والشقراوات ويبرز جمالهن. هو لون لا يبطل أبداً تألقي به هذا الموسم على طريقة النجمة نوال الزغبي لتبدي كنجمة متلألئة تلفت انتباه جميع من حولها.

فمن البشرة الماسية إلى الظلال الذهبية لا تنسي الهايلايتر الذي يبرز ملامح الوجه بالإضافة إلى زيت الجسم الملمع والمعطر الذي يضفي عليك المزيد من الأنوثة والتألق مع مكياج وجهك .

 

نصيحة : لإطلالة ذهبية كالنجمات قومي بتقشير بشرة وجهك وجسمك حتى يسيل اللون الذهبي بنعومة على بشرتك بعيداً عن الشوائب. كذلك يمكنك مزج البودرة والظلال الذهبية مع كريماتك لتحصلي على مظهر ثابت.  

 

أجدد المستحضرات الذهبية :

 

ملمّع للجسم Charlotte Tilbury Body Shimmer Shape Hydrate Glow

ملمّع للجسم  من شالوت تالبيري

سيروم  Guerlain Abeille Royal Youth Watery Oil

سيروم من غيرلان

ظلال عيون  Hourglass Scattered Light Glitter Eye Shadow

ظلال عيون من أورغلاس

هايلايتر Huda Beauty 3d  Highlighter

هايلايتر  من هدى بيوتي 

ملمّع شفاه  Mac Dazzleglass

ملمّع شفاه  من ماك

زيت ملمّع  Nuxe Huile Prodigieuse  Golden Shimmer

زيت ملمّع من نوكس

 

تابعي المزيد:  مكياج عيون موضة ربيع 2021 من نوره بو عوض

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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