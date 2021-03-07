طرق طبيعية لإزالة صبغة الشعر غير المرغوب فيها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 04:34 مساءً - ترغب المرأة أحياناً كثيرة في تجربة إحدى صبغات الشعر الرائجة، إلا أنها سرعان ما تشعر أنها لا تليق بشخصيتها أو تتناغم مع لون بشرتها، لتفكر بعدها بالتخلص منها. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أفضل الطرق الطبيعية لإزالة صبغة الشعر غير المرغوب فيها.



الفيتامين سي

الفيتامين سي لإزالة الصبغة غير المرغوب فيها



يعد الفيتامين سي إحدى أفضل الطرق وأكثرها أماناً لإزالة الشعر الملون غير المرغوب فيه، حيث يعمل على تخفيف جزيئات صبغة الشعر. اخلطي كمية مناسبة من الفيتامين سي البودرة أو حبوب الفيتامين سي المسحوقة مع القليل من الماء. وحين تحصلين على عجينة لينة ومتماسكة، ضعيها على شعرك ولفيه بغطاء بلاستيكي لمدة 45 دقيقة. بعدها، اشطفي شعرك بالماء الدافئ. علماً أن الأمر قد يستغرق محاولات عدة اعتماداً على شعرك واللون الذي ترغبين في إزالته.

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الخل الأبيض

الخل الأبيض لإزالة الصبغة غير المرغوب فيها



يعد الخل الأبيض أحد المنتجات الطبيعية الخارقة المتعددة الاستعمالات، من بينها أنه يساعد في إبراز اللمعان الطبيعي للشعر، والتخلص من صبغة الشعر غير المرغوب فيها، وهو يعمل بشكل أفضل على ألوان الشعر شبه الدائمة. امزجي نصف كوب من الخل الأبيض ونصف كوب من الماء الدافئ، من ثم طبقي المزيج عل شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها اشطفي شعرك بالماء الدافئ. كرري ذلك لثلاثة أيام متتالية.

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سائل غسل الأطباق

سائل غسل الأطباق



يحتوي سائل غسل الصحون على العديد من عوامل التطهير القوية غير الموجودة في أنواع الشامبو العادية، لذلك هو يعمل على إزالة لون الشعر غير المرغوب فيه. طبقي رغوة سائل غسل الأطباق على شعرك واتركيها لمدة 5 دقائق، من ثم شطفيه بالماء الدافئ. لكن، احرصي على عدم المبالغة في استخدامه، لأن ذلك قد يسبب الجفاف لشعرك.

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صودا الخبز

صودا الخبز للتخلص من الصبغة



تُستخدم صودا الخبز أو الـ Baking soda، في الكثير من مجالات العناية بالشعر، وتحديداً لإزالة صبغة الشعر غير المرغوب فيها، من دون الإضرار بشعرك وفروة رأسك. امزجي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع نصف كوب من الماء، من ثم ضعي المزيج على شعرك بعد تبليله. دلكي شعرك بأطراف أصابعك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي المزيج على شعرك لمدة 10 دقائق، من ثم اشطفي شعرك بالماء الدافئ.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.