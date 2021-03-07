أسباب وأعراض وعلاج قرحة الفم

القاهرة - سمر حسين - في معظم الحالات تكون القرح غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها في مدة تتراوح بين 10-14 يوم، ولكن ما هي أسباب قرحة الفم وما هي أعراضها وما طرق علاجها وما هي طرق الوقاية منها؟

تجيب «هن» على هذه الأسئلة طبقا لموقعي BetterHealth وHealthline.

ما هي قرحة الفم؟

قرحة الفم هي فقدان أو تآكل جزء من الأنسجة الرقيقة حول الفم أو بداخله.

أسباب قرحة الفم

وعلى الرغم من عدم وجود سبب معين لظهور القرحة إلا أن في بعض الأحيان تكون الأسباب ما بين:

- نقص فيتامين ب أو حمض الفوليك أو الحديد.

- نتيجة لاحتكاك من فرشاه الأسنان أو طاقم الأسنان.

- تهيج بسبب المطهرات القوية مثل غسول الفم أو التهيج من الأكلات الحارة أو الساخنة.

- التوتر والقلق.

- التغيرات الهرمونية، فتصاب بعض النساء بتقرحات الفم خلال الدور الشهرية.

- في بعض الأحيان تكون إشارة ونتيجة لوجود التهابات فيروسية أو أمراض المناعة الذاتية أو أمراض الجهاز الهضمي.

- التدخين وشرب الكحول من الأسباب المؤدية لظهور القرح.

- قد يكون ظهور القرح عرض جانبي لبعض الأدوية.

أعراض وجود قرحة الفم

تختلف الأعراض طبقًا للسبب، ولكن الأشهر بينهم هو وجود قرحة أو أكثر حول الفم مع تورم بسيط للجلد حول القرحة وجود مشاكل في المضغ وتهيج في حالة أكل أكلات حارة أو حامضة أو مالحة.

أماكن ظهور قرحة الفم

تحدث القرح في الأغلب بطانة الفم الأكثر ليونة في الشفتين والوجنتين حول الفم وجانبي اللسان وقاع الفم والجزء الخلفي من سقف الفم.

عادة لا تكون القرحة أكبر من 5 ملم، ولكن قد تتكون أكثر من قرحة في وقت واحد ويلتحموا معًا.

علاج قرحة الفم

بعض الأنواع تختفي من تلقاء نفسها، ولكن بعضها من القرح مثل النوع القلاعي أو التي تسببها عدوى الهربس، تحتاج إلى علاج موضعي أو غسول فم أو مرهم، لذلك إذا وجدت حجم القرحة يتزايد عن الطبيعي أو ألمها زائد أو استمرت لفترة أكثر من الطبيعي أو تظهر بكثرة فيجب زيارة الطبيب.

ولكن للسيطرة على الأعراض وتقليل الألم وخطر حدوث مضاعفات، فالتزم بالآتي:

- تجنب الأطعمة الحارة والحامضة حتى تلتئم القرحة.

- شرب الكثير من السوائل.

- غسل الأسنان بفرشة أسنان ناعمة.

- استخدام غسول الفم الخالي من الكحول.

- الحفاظ على نظافة الفم.

الوقاية من تقرحات الفم

يجب:

- الحفاظ على الفم نظيف دائمًا.

- غسل الأسنان باستمرار بفرشاة ناعمة.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تجنب أطقم الأسنان غير المناسبة.