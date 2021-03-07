والدة «فتاة التورتة» بعد سوء حالة ابنتها: دمروا مستقبل بنتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور ما يقرب من شهر على واقعة ظهور الفتاة سارة البدوي، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التورتة»، خلال برنامج «ابني حياتك» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، والتي ظهرت خلاله، وهي تتناول تورتة على الهواء، مستخدمة يديها وفمها بشكل مباشر دون استخدام «شوكة» أو أي وسيلة للتناول، تمر الفتاة بحالة نفسية سيئة، إذ ابتعد عنها أصدقاؤها، فضلا عن توجيه المضايقات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعند سيرها في الأماكن العامة.

والدة «فتاة التورتة»: بنتي تلقائية

وكشفت السيدة كريمة أحمد، والدة سارة البدوي، خلال حديثها لـ«هن»، عن استيائها الشديد نحو ما تعاني منه ابنتها، بسبب انتقادات الناس إليها.

وقالت والدة الفتاة: «بنتي طول عمرها تلقائية وعلى طبيعتها وبتتعامل مع الناس من غير تفكير، مش عارفة هما عايزين إيه منها؟، وليه بيدمروها؟ وليه مستقبلها يضيع بسبب انتقاداتهم ليها، بنتي مبقتش عارفة تخرج من البيت، وكل ده بسبب موقف ظهرت فيه من غير تكليف».

الفتاة تعيش حالة نفسية سيئة: غيرت رقمي وبعدت عن الناس

وخلال تصريحات مسبقة لـ«هن»، كشفت الفتاة العشرينية عن ما تعرضت له خلال الآونة الأخيرة، قائلة: «مبقيتش عارفة أمشي في الشارع من نظرات الناس ليا، وتريقتهم عليا، وتليفوني مبقاش يبطل رن من كتر الناس اللي بتحاول تضايقني سواء معاكسات أو سخرية، بعد ما كان مش فارقلي كلام وتريقة الناس وكنت مبسوطة إني عرفت أضحكهم، وكذلك أكونتات السوشيال ميديا بتاعتي، لحد ما اضطريت أغير رقمي».

وتابعت سارة البدوي، قائلة: «صحابي قالولي إزاي تكوني صاحبتنا والناس بتقول عليكي فلاحة، ومش عارفة حقيقي الناس ليه بتضايق من تلقائية الشخص، يعني بدل ما أكون سبب في ضحك الناس، بقوا يتريقوا عليا وبعدت عن صحابي، ونفسيتي بقت وحشة مش عارفة أتعامل مع حد زي الأول».