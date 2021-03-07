«أمهات مصر»: امتحان الإعدادية أسعد الطلاب.. و«تانية ثانوي» يشتكون ضيق الوقت

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الامتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية جاء سهلا وأسعد جميع الطلاب ودون أي مشكلات.

وأضافت عبير، في بيان لها، أن طلاب الشهادة الإعدادية أكدوا سهولة الامتحان متعدد التخصصات الذي جاءت أجزاء منه من النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، بينما اشتكى بعض أولياء الأمور بإدارة الهرم التعليمية من أن الامتحان به بعض الأسئلة غير المباشرة.

وفي سياق آخر، قال أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي إن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن تضمن أسئلة كثيرة تحتاج لوقت كبير ويحتاج إلى تركيز، وكذلك امتحان التاريخ يحتاج لوقت طويل أكبر من الوقت المخصص له الامتحان.

وأدى صباح اليوم طلاب الصف الثاني الثاني امتحاني التاريخ والفيزياء بشكل إلكتروني، من خلال استخدام أجهزة التابلت داخل لجان الامتحان بالمدارس بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية، ضمن اليوم الرابع لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت تقسيم وقت امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، حسب المحافظات، وذلك نظرًا لتعطل السيستم عند بعض الطلاب أثناء الامتحان.

حالات يتم فيها إعادة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إعادة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في العديد من الحالات وجاءت كالتالي:

الحالة الأولى

أن يكون الطالب لديه عذر قانوني أو صحي يمنعه من أداء الامتحان في توقيته المُعلن، مع إحضار إثبات على ذلك.

الحالة الثانية

إذا واجه الطالب أو الطالبة مشكلة داخل لجنة الامتحان تمنعه من أداء الامتحان مثل زملائه وفي هذه الحالة يتم اعتمادها وإعادة الامتحان للطالب مرة أخرى.

الحالة الثالثة

أن يكون الطالب متواجدًا في نفس توقيت عقد الامتحانات خارج مصر، ولديه ظروف قهرية تمنعه من العودة إلى مصر وأداء الامتحانات، وفي تلك الحالة أيضًا يُمكن للطالب إعادة امتحانه مرة أخرى داخل المدارس.