هادية حسني.. برلمانية تحلم بتمثيل مصر في أولمبياد طوكيو (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هادية حسني، بطلة مصر لكرة الريشة الطائرة وعضو مجلس النواب، إنّ الجمع بين ممارسة الرياضة وعملها أمر صعب للغاية، لكنها تجتهد وتبذل جهدا كبيرا لتحقق النجاح، موضحة: «قلت القسم في مجلس النواب بعد كل أعضاء المجلس، عشان كنت مشاركة في بطولة بتايلاند، ومقدرتش أرجع مصر في الوقت المناسب».

أحضر الجلسات يوميا وأتمرن ليلا

وأضافت حسني، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ «الشهر الماضي لم يكن عاديا، حيث حضرت الجلسات يوميا، وبالتالي تأثر التمرين، لأنه كان من المفترض أن أتدرب صباحا وبعد الظهر، لكن بسبب البرلمان أصبحت أتدرب ليلا».

أؤمن أنني أستطيع إفادة مصر من خلال مجلس النواب

وتابعت، «أؤمن أنني أستطيع إفادة مصر من خلال مجلس النواب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 مع ضحى هاني كزوجي بنات»، معتبرة وجودها في المجلس مسؤولية كبيرة، وبالتالي تذهب دوما إلى محافظة الشرقية للاطلاع على حال القرى هناك والوقوف على احتياجات الأهالي.

مفيش تحيز في الرياضة

وأشارت إلى أنّها مهتمة بالرياضيين الأصحاء وذوي الإعاقة، «في المحترفين مفيش حاجة اسمها بنت وولد، وعندنا بنات بيجيبوا ميداليات وأبطال عالم، ومفيش تحيز في الرياضة، ممكن يكون موجود في بعض المحافظات بس بنحاول نغيّر الموضوع ده».

وعن آخر استعداداتها لأولمبياد طوكيو، قالت: «في هذا الشهر سأخوض بطولة إنجلترا، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، فهناك بطولات أخرى حتى 15 يونيو المقبل، وسنخوض منافساتها الأسبوع المقبل، وسألعب مع ضحى هاني كزوجي بنات، وستلعب ضحى هاني وأدهم حاتم كزوجي المختلط».