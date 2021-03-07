«تحدي التعتيم» بريئة.. خال «أدهم» يكشف مفاجأة في واقعة انتحاره: «كان بيحب بنت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل غرفته الصغيرة بحي منشأة ناصر بالقاهرة، كانت لحظاته الأخيرة، قبل أن يلتف حبل المشنقة الذي صنعه بيديه، ومن ثم سرعان ما لفظ الشاب أدهم نادي، صاحب الـ21 عاما، أنفاسه الأخيرة، وفارق الحياة، حيث اعتقدت أسرته في بداية الأمر، أن الحادث وقع إثر لعبة إلكترونية تعرف بـ«تحدي التعتيم» كان يمارسها الشاب عبر هاتفه، لكن الأحداث تحولت رأسا على عقب، بعدما اكتشف أهل الشاب، السبب الحقيقي خلف انتحاره، بعد فشل قصة حب جمعته بفتاة منذ سنوات.

خال الشاب يكشف السر الحقيقي خلف انتحاره

«أدهم مماتش بسبب لعبة تحدي التعتيم، وده اللي احنا اكتشفناه بعد مرور 3 يوم من العزا، وعرفنا من صحابه إنه كان على علاقة عاطفية ببنت من المنطقة من حوالي سنتين وكان بيحبها جدا، وبعت لوالدها كزا مرة إنه عايز يتقدملها رسمي، وكان مستني موافقته الأول عشان يقولنا ونروح نخطبها، بس كل ده كان من ورانا ومكناش نعرف عنه حاجة».. حسب وحيد عاصم، خال الشاب «أدهم»، خلال حديثه لـ«هن».

والد الفتاة تسبب في انتحار «أدهم»

مرات عدة حاول فيها الشاب المنتحر التقدم لوالد الفتاة التي يحبها، لطلب خطبتها، لكنه قوبل بالرفض بأسلوب سئ مرارا وتكرارا، «عرفنا من صحاب أدهم إنه بعت لوالد البنت أكتر من مرة وكل مرة كان والدها بيبعتله رد أسوأ من اللي قبله، مش بيرفضه بشياكة لا كان بيجرحه، وده اللي وصله للحالة النفسية اللي خلته يقرر الانتحار من غير تفكير».

تفاصيل الموقف الأخير قبل وفاة «أدهم»

«قبل انتحار أدهم بيوم وكان موافق الأحد، بعت لأبو البنت لآخر مرة، والرد جاله يوم الاتنين اللي انتحر فيه قبل انتحاره بـ10 دقائق، وكان مستني واحد صاحبه هو اللي هيجبله الرد، وفعلا صاحبه جاله، وقاله انه اترفض بس المرة دي والد البنت شتمه وغلط فيه، وقال هجوزها لأي حد ومش هجوزهاله هو، بعدها على طول أدهم طلع أوضته وشنق نفسه، ومكانش حد حاسس، غير لما والدته بعتت أخته الصغيرة اللي عندها 14 سنة، عشان تقوله على الغدا، واتفاجئت بالمنظر، ومن وقتها مبتعرفش تنام، لأنها خدت الصدمة الأولى».

افتراضات خاطئة حول سبب انتحار الشاب

ولا تزال الافتراضات الخاطئة تطارد الشاب «أدهم» خلف سبب انتحاره، وهو ما كشفه خال الشاب، «الناس لسه فاكرة إنه انتحر بسبب اللعبة عشان في اتنين صحابه انتحروا بسببها قبل موته بكام يوم، بس اللي احنا اكتشفناه بعد كده هو انتحاره بسبب رفضه من أبو البنت اللي اتقدملها».