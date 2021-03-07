استشاري يحذر من الهواء البارد: يصيب الإنسان بـ«العصب السابع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

العصب السابع أو عصب الوجه؛ كما يطلق عليه البعض فإنه يصيب جزءا من الوجه ويتسبب في نزوله للأسفل إذ يعد حالة مرضية شائعة قد يحدث بسبب تورم العصب نتيجة العدوى الفيروسية داخل الجسم؛ وقد يصيب أحد جانبي الوجه عامة والجانب الأيمن خاصة، إذ أثبتت بعض الدراسات أن التعافي من الإصابة قد تكون في غضون عدة أسابيع من الإصابة إلى سنة كاملة حسبما ذكره موقع «mayolinic».

أعراض الإصابة بالعصب السابع

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت عن أعراض الإصابة بمرض العصب السابع الآتي: «ارتخاء في عضلات الوجه، صعوبة في إظهار التعبير، آلام حول الفك، صداع، ضعف حاسة التذوق، تغير في كمية الدموع، شلل لعضلات الوجه، رجفة في الوجه».

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حسن الحسني، استشاري أمراض المخ والأعصاب في حديثه لـ«هن»، أنه من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض العصب السابع هي التعرض للإصابة بفيرس الغدي الذي قد يحدث نتيجة اختلاف الجو أو نقل عدوى من شخص لآخر.

وأضاف «الحسني»: «العصب السابع ليس بمرض معدي أو خطير كما يعتقد البعض، ولكن الحوامل أكثر عرضة للإصابة به بالإضافة إلى كثرة انتشاره بين المصابين بعدوى الجهاز التنفسي ومصابون داء السكر، إذ أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به قد يؤثر بالسلب على أعصاب الوجه، ما قد ينتج عنه في بعض الحالات الإصابة بفقدان البصر».

أسباب الإصابة بمرض العصب السابع

وشدد استشاري أمراض المخ والأعصاب على تجنب التعرض للهواء البارد الذي قد يكون سببا رئيسيا للإصابة بالعصب بالإضافة للحد من التدخين والكحوليات والأدوية المؤثرة على الجهاز العصبي والضغط الجوي المرتفع والتقليل من التوتر والقلق التي قد تؤثر على العصب السابع.

الآثار الناتجة على الإصابة بمرض العصب السابع وطرق الوقاية منها

وفي سياق متصل حذر «عمرو» من الالتهابات الناتجة عن الإصابة بالعصب السابع التي من الممكن أن تهدد نشاطات الإنسان فقد تعرض للإصابة بجفاف العين وقرحة القرانية وتساقط الدموع أثناء الأكل وانكماش وضيق في عضلات الوجه وضعف في عضلات الوجه بشكل دائم وحركة لا إرادية للعين، موضحا أن أبرز طرق الوقاية تشمل الآتي:

- عدم الخروج من مكان دافئ إلى مكان بارد

- عدم التعرض لتيار هواء بارد بعد الاستحمام

- تغطية الشعر المبلل تجنبنا لسقوط قطرات المياه على الوجه

- تناول الغذاء الصحي