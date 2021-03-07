5 آلاف أسبوعيا.. فتاة عشرينية تتعرض لفخ وظيفي عبر «فيس بوك»: بيصطادوا البنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«مطلوب سكرتيرة خاصة كمرافقة شخصية»، إعلان وظيفي للبحث عن سكرتيرة، مقابل راتب مادي مغري، جاء عبر عدد من المجموعات الخاصة من قبل أحد الأشخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لكنه ليس إلا مجرد فخ للإيقاع بالفتيات والسيدات، وهو ما تعرضت له «إ.ل»، البالغة من العمر 22 عاما.

الفتاة تكشف عن تفاصيل تعرضها للابتزاز

«أنا خريجة كلية الآداب، وكنت بدور على وظايف كتيرة على السوشيال ميديا، ففي واحدة صحبتي شافت إعلان الوظيفة بتاعت السكرتيرة، وقالتلي قدمي فيها، فقولت أجرب ومش هخسر حاجة، بس المرتب الكبير كان خلى عندي شك شوية».. حسب الفتاة العشرينية خلال حديثها لـ«هن».

سرعان ما راسلت الفتاة الرقم الخاص بالإعلان الوظيفي، وبدأت في التحدث مع الشخص المسؤول عن تفاصيله، «بعت لصاحب الرقم ورد عليا بمسج حسيتها إنها منسوخة يعني بتتبعت لأي حد، وبدأت أفهم منه تفاصيل الإعلان، فقالي مش لازم سن، ومش مهم الحالة الاجتماعية، بس في شروط معينة، وقالي محتاجين صورة كاملة ليكي، مع إني كنت حاطة صورة في السي في بتاعي واستغربت من الكلام».

عرض راتب مادي كبير على الفتاة

وكشفت الفتاة، أنه تم عرض راتب مادي كبير مغري عليها، وهو ليس الذي ظهر خلال الإعلان، «قالي في مرتب 5 آلاف جنيه هاخده كل أسبوع، وفي الإعلان كان مكتوب غير كدا «3 آلاف جنيه»، ولما شكيت وسألته إيه المقابل، طلب مني بشكل صريح إقامة علاقة غير مشروعة، وهتكون بعقد رسمي وهيكون سري، روحت بعتاله تسجيل صوتي وهزقته فيه وقولتله إني هفضحه على السوشيال ميديا، واكتفيت بفضحه بس».

الشركة المزيفة تستقطب الفتيات

ولم تكن «إ.ل» هي الأولى التي تقع في فخ تلك الشركة الوهمية، موضحة أن هناك عدد من الفتيات تعرضن للموقف ذاته، وقررن فضح صاحب الإعلان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.