علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد ابنها: «وأحب برج الحوت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حرصت الفنانة علا رشدي وزوجها أحمد داوود على الاحتفال بعيد ميلاد نجلهما «آدم»، ونشر صورة تجمعهم بأبنائهم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت علا رشدي صورة مع زوجها وأبنائها وعلقت: «والله وأحبك موت وأحب برج الحوت».

علا رشدي تحرص دائما على مشاركة صور مع أبنائها وزوجها

وتحرص دائما الفنانة علا رشدي، مشاركة متابعيها صور مع أبنائها، حيث نشرت صور لهما عبر حسابها على «إنستجرام» برفقة زوجها وأبنائها وبدت الصورة وكأنهما في الصحراء.

وظهرت علا وعائلتها في الصورة، وكل منهم ممسك بيد الآخر، ويقفزون في الهواء، وعلقت: «يا رب العمر كله ماسكين إيد بعض وطايرين فوق».

وفي ظهور آخر ظهرت الفنانة علا رشدي مع أبنائها وهم يرتدون الكمامات، وصفت الفنانة، المعاناة التي تمر بها معلقة: «أكيد بعد ما كورونا تمشي يارب قريب قوي، أنا عن نفسي هحتاج دكتور نفساني متخصص يعالجني من الجنان اللي حصلي في الفترة دي».

وتابعت علا رشدي قائلة: «أنا كحيت! أنا لمست علبة اللبن وبعدين لمست شعري! أنا عديت من جنب محل فيه نفرين من غير ماسك! العيال غيرت البيجاما آخر مرة أمتى؟».

وأثناء الكريسماس حرصت الفنانة علا رشدي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدد من الصور برفقة زوجها وأبنائها ميلا وأدم أثناء احتفالهم بالكريمساس في أجواء عائلية داخل منزلهم، وأرفقت تعليقًا على الصور قالت خلاله: «عيد ميلاد سعيد من عائلتي إلى عائلتك وآمل أن يكون عام 2020 عامًا رائعًا لنا جميعًا».