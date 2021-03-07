غادة عادل بعد إصابتها بكورونا تكشف طريقة جديدة تساعد في العلاج: التسامح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب أنباء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، شاركت الفنانة غادة عادل متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نشر حكمة باللغة الإنجليزية.

ونشرت الفنانة، الحكمة التي جاء مضمونها، «التسامح هو العلاج»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري».

غادة عادل بعد أنباء إصابتها تطلب من الجمهور الدعاء لها

وكشفت الفنانة غادة عادل، ليلة أمس، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل حالتها الصحية، موضحة أنها مستقرة، وتخضع للعزل المنزلي، مع اتباعها بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وطالبت «غادة» الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل في أقرب وقت، كما ناشدت الجميع بتوخي الحذر، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية بشأن التصدي لانتقال العدوى.

غادة عادل ترد على شائعة ارتباطها بحسن شاكوش

وخلال فبراير الماضي، لاقت مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة جمعت الفنانة غادة عادل ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وجاءت مصحوبة بتعليق يزعم ارتباطهما، وهو ما علقت عليه الفنانة من خلال حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكانت نشرت الفنانة، الصورة التي تم تداولها، وأرفقت عليها، قائلة: «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة».

مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

وعلى الرغم من انفصالهما، فإن المخرج مجدي الهواري، حرص على الاحتفال بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، خلال ديسمبر الماضي، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية.

وعبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، نشر المخرج، صورة جمعتهما وهما أمام كعكة عيد الميلاد، حيث علق عليها قائلا: «كل سنة وأنت طيبة، وعيد كريسماس سعيد، كبرنا التورتة علشان الناس اللي كانت زعلانة، كل سنة وانتم وإحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم».