تحذير للسيدات بأمر «الصحة».. ابتعدن عن هذه الأطعمة لخطورتها على الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت وزارة الصحة من تناول مجموعة من الأطعمة التي تتسبب في حدوث السمنة وتكوين الدهون في الجسم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق حياة صحية بعيدة عن زيادة الوزن.

روشتة علاجية للمواطنين لمقاومة السمنة

ومن الأطعمة التي حذرت منها وزارة الصحة لمقاومة السمنة المفرطة، ما يلي:

الأطعمة عالية الدهون

مثل الزبدة والسمن الصناعي والجلد والدهن واللحوم المصنعة والأجبان كاملة الدسم، وشددت الوزارة على ضرورة استبدالها بالدهون الصحية مع مراعاة عدم الإكثار منها كزيت الزيتون والزيت الحار والسوداني «كميته لا تتجاوز قبضة اليد»، وتناول الأسماك مرتين في الأسبوع.

القشطة والمايونيز

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول القشطة والمايونيز، والتقليل من الأطعمة عالية الكربوهيدرات كالخبز والأرز والمكرونة والبطاطا، والإكثار من شرب الماء بمعدل 2 لـ3 لترات يوميًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سوزان طه، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن منها كما ذكرتها أثناء حديثها لـ«هُن».

أطعمة أخرى تسبب السمنة وانتفاخ البطن

- الأطعمة المصنعة.

- تعمل الأطعمة المصنعة على زيادة الوزن وحدوث مشاكل صحية.

- المشروبات عالية السكريات أو الغازية، وهي المشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من السكر، ويضاف لها شراب الذرة الذي يحتوى على الفركتوز بنسبة كبيرة، أو عصائر الفاكهة المركزة.

- الأطعمة المقلية، والتي تعمل على زيادة الوزن.

- الإكثار من الحلويات، مثل الكعك، والبسكويت والحلويات التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون وتعمل على زيادة الوزن بشكل كبير.

- زيادة الملح في الطعام، والذي يعد من الأسباب الرئيسية لعدم خسارة الوزن.

- الأطعمة الغنية بالبهارات والشطة، والتي تعمل على تهيج المعدة بشكل كبير، ما يؤدى الى عدم شعور المعدة بالراحة ويؤدى إلى امتلائها وانتفاخ البطن نتيجة تهيج المعدة.