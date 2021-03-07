إحداهن فسخت خطبتها بسبب «سجادة».. حكايات البنات على club house «خيانة وغدر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال تطبيق التواصل الاجتماعي «club house»، يحظى باهتمام نخبة كبيرة من الأشخاص، داخل مصر والوطن العربي، وباتت الغرفه النقاشية منصة للكشف عن الروايات والمواقف الشخصية للبعض، فضلًا عن تناول الآراء المختلفة.

وخلال واحدة من تلك الغرف النقاشية، تطرق بعض المشاركين بها، إلى الحديث والكشف عن تجاربهم الشخصية مع الطرف الآخر، مع أخذ بعض الاستشارات النفسية من قبل أحد المتخصيين في مجال علم النفس، والمشارك بالغرفة أيضًا، التي حملت عنوان «نتخانق فيها مع اللي بينظروا على الناس».

ولم يتثن لـ«هُن» التحقق من مصداقية تلك الروايات التي كشفت عنها مجموعة من السيدات، نظرًا لطبيعة الاستخدام الإلكتروني لتطبيق «club house»، والذي لا يسمح بحرية المراسلة المباشرة مع هؤلاء الأشخاص، وكان من بين الروايات التي رصدتها الغرفة:

فتاة تفسخ خطبتها بسبب «سجادة»

وكشفت إحدى الفتيات والتي تدعى «م»، عن سبب فسخ خطبتها والذي اتسم بغرابته بعض الشئ، وذلك بعد نشوب خلاف على سجادة أثناء تحضيرات الزفاف.

وقالت الفتاة العشرينية: «اتخطبنا 3 سنين وكنا بنحب بعض جدًا، وقبل الفرح بأسبوع، كنا بنفرش الشقة ووالدته جت في يوم دخلت، ومعجبتهاش سجادة المطبخ، فقولت لها مش مشكلة كده كده لسه هشتري سجادتين تانيين وهبقى أشيل دي وأحطها في مكان تاني، بس هي معجبهاش الكلام، وكبرت الموضوع».

وأضافت «والدي لما جه يتكلم مع خطيبي ويقول له إن المشكلة مش مستاهلة خناقة وخلاف، أقوله لا دي محترمتش ماما وأنا مقبلش بده، وبنتكوا عندكوا مش عايزها، وسيبنا بعض قبل الفرح بكام يوم».

فتاة تكتشف إقامة صديقها علاقات غير مشروعة مع أخريات

فيما روت «ت»، تفاصيل كشفها لخيانة صديقها التي كانت تربطها به علاقة عاطفية به على مدار عامين، قائلة: «كنت شاكة في سلوكه وإنه يعرف واحدة تانية عليا، لحد ما في وقت قررت أهكر موبايله، واكتشفت عليه مصايب كتيرة، وإنه كان بيقيم علاقات غير مشروعة مع ستات أجانب وبيتم تحويل فلوس ليه مقابل ده، وقررت أفضحه في شغله وقطعت علاقتي بيه».