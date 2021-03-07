الامارات | خبير مناعة ألماني: امنحوا أولوية تطعيم كورونا لهذه الفئة.. وسترون الأثر الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناعة ألماني: امنحوا أولوية تطعيم كورونا لهذه الفئة.. وسترون الأثر الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى أخصائي مناعة ألماني بإعطاء أولوية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لأي أشخاص حسب عدد المخالطين لهم.

وقال خبير المناعة ميشائل ميير-هرمان من مركز «هلمهولتس» في براونشفايج لصحيفة «تاجس شبيجل» الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد إن منح أولوية التطعيم لكل شخص لديه مخالطون كثيرون «سيكون له تأثير كبير».

وأشار إلى أنه من خلال التطعيم للشرائح الأكبر سناً في البداية انخفض معدل الوفيات بشكل واضح، ولكن هذه الفئة هي مجموعة ذات أقل عدد من المخالطين، لذلك لم يكن لها حتى الآن تأثير كبير على الوباء.

وبسبب انتشار تحور الفيروس «بي.1.1.7» اعتبر الخبير الألماني إجراءات التخفيف التي تم اتخاذ قرار بشأنها لقيود الإغلاق أنها خطيرة.

وصرح بأنه يتوقع أن «يزداد عدد الإصابات بشكل انفجاري» مثلما حدث من قبل في أيرلندا وانجلترا والبرتغال والتشيك.

وأضاف أنه علم من المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنه «لا يمكن القول إن الأوساط السياسية لا تعرف نوعية العواقب التي ستترتب على أي إجراءات يتم اتخاذها».

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