حديقة الأسرة.. استمتع بيوم مميز مع أسرتك في Family park بـ"60 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دائما ما يبحث الآباء عن أماكن مميزة، وفي نفس الوقت، سعرها في متناول اليد، من أجل الاستمتاع بقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف مع الأسرة، للترفيه والخروج من ضغوطات الحياة.

"الخليج 365" يصطبحكم في جولة للاستمتاع بحديقة الأسرة Family park، في رحلة مميزة ومختلفة مع أسرتك لن تكلفك الكثير، وفقا لصفحة "أفضل أماكن الفسحة والخروج في مصر" والتي يتابعها نحو مليوني ونصف المليون شخص على فيسبوك، وكذلك صفحة Recommend Places، المهتمة بالأماكن المميزة للترفيه مع الأسرة.

- الاسم:

حديقة الأسرة أو Family park

- العنوان:

(مدخل الرحاب 2 ) الكيلو 26 طريق القاهرة - السويس الصحراوي.

- المواعيد:

يوميا من ٩ صباحا إلى ١١ مساء.

- سعر التذكرة

الجمعة والسبت 60 جنيه.

باقي أيام الأسبوع 50 جنيه.

الأطفال اقل من 4 سنوات مجانا، بينما من 4 فيما فوق تذكرة كاملة.

متاح اصطحاب طعامك الخاص مقابل دفع 10 جنيهات إضافية.

التذكرة تشمل ( دخول الحديقة – حديقة الحيوان والسفاري– 3 مناطق ألعاب ثابتة للأطفال "المراجيح"، مع عرض النافورة الراقصة".

المتحف له تذكرة دخول خاصة مقابل 30 جنيه.

- المميزات:

أكبر منطقة مساحات خضراء وألعاب تشعرك وكأنك في أوروبا نظرا لروعة المكان.

المكان مميز جدا لالتقاط الصور الرائعة.

المكان به 3 ألعاب ثابتة، تحتوي "المراجيح" وألعاب تسلق وأخرى تناسب جميع الأعمار من 3 حتى 16 عاما، إضافة لبعض ألعاب للكبار.

موعد إغلاق حديقة الحيوان 6 مساء، كما أن معرض أسلحة حرب أكتوبر، وعرض النافورة الراقصة أيام الجمعة والسبت فقط، ويوجد ملاهي في الحديقة بها ألعاب تناسب جميع الأعمار، لكنها لا تشمل تذكرة الدخول.

أسعار الألعاب وهي :

النهر السحري.. 50 جنيه.

سينما 3D والحوت والتنين والعربات المتصادمة.. 20 جنيه .

البطة والسامبا والحصان والقطار.. 15 جنيه.

أنشطة تعليمية مثل "ديسكفري" والحواس الخمس بـ 20 و15 جنيه.

سعر الفوتوسيشن الخاص بـ 1500 جنيه ،غير محدد بوقت، وبحد أقصى 6 أفراد.