كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 10:41 صباحاً - تسريحات شعر عملية، بعيدًا عن المبالغة والتكلّف تُبرز جمال شعرك، سواء كان طويلًا مالسًا، أو قصيرًا مجعّدًا، بأساليب متنوّعة تُحاكي أنوثة المرأة وتتناسب مع جميع الإطلالات، بخاصّة النهارية العملية. فمن تسريحات الشعر البوب، الى تسريحات الويفي متناثر الخصلات، وصولًا الى تسريحات الشعر المُبلّل التي تُعدّ من أبرز تسريحات الشعر العملية والمواكبة لصيحات موضة الشعر لهذا العام، جمعها لك "الخليج 365.نت" لتستوحي منها تسريحتك وتتألّقي جمالًا بإطلالة عملية لافتة.



أجمل تسريحات عملية تظهر جمالك من دون تكلّف

أجمل موديلات تسريحات شعر عملية تُناسب المرأة العملية

إليك، مجموعة من أجمل موديلات تسريحات الشعر العملية، تظهر جمالك من دون تكلف، لتزيّني بها شعرك، وتتألقي جمالًا وجاذبية.



تسريحة اللوب

تتميّز تسريحة اللوب بابراز ملامح الوجه بأسلوب جميل

تُظهر هذه التسريحة جمال ملامح وجهك ونعومته، كما تُظهر أنوثتك وجاذبيتك، وتجعلك تبدين أصغر سنًا. يُمكنك اعتمادها مع الغرّة الأمامية لتُضفي من خلالها لمسة ملفتة ومميزة إلى إطلالتك. وتتميّز هذه التسريحة بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه، وتمنح شعرك شكلًا طبيعيًا وأنيقًا.



تسريحة الشعر المموّج

تسريحة الشعر المموّج لإطلالة عملية لافتة

تعتبر التموجّات دائمًا واحدة من أكثر الطرق جمالًا لتصفيف الشعر، يمكنك اعتمادها مع فرق جانبي في الشعر واتركي خصلاتك المموّجة تتدلّى على الجانبين، ويمكنك أن ترفعي شعرك من على وجهك باستخدام مشابك شعر ناعمة على كلا الجانبين.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة لإطلالة عملية أنيقة

ستمنحك حتمًا، هذه التسريحة إشراقًا وجاذبية، فهي من أبرز وأجمل تسريحات الشعر التي تمنحك الجاذبية والفخامة، وتُضفي على شعرك المزيد من الجمال.

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تسريحة الويفي العريض

تسريحة الويفي العريض تُعدّ من تسريحات الشعر الرائجة

تُعتبر تسريحة الشعر الويفي من أكثر تسريحات الشعر رواجًا، وليس مبالغًا بها لتعتمدينها لإطلالة عصرية وجذّابة. وللمزيد من الجاذبية، يُمكنك اعتمادها مع غرّة جانبية قصيرة أو طويلة وذلك حسب شكل جبينك، فإذا كان عريضًا يمكن تنفيذ غرّة كثيفة والعكس صحيح.



تسريحة الشعر المُبلل

تسريحة الشعر المُبلل لإطلالة عصرية نهارية

تُناسب هذه التسريحة كل أنواع الشعر وتُعتبر سهلة التطبيق في المنزل، وتمنحك إطلالة عصرية بسهولة ومن دون أن تطلب منك أي جهد. كما أنها تُظهر جمال وجهك وشعرك معًا، لتتألقي جمالًا بإطلالة جريئة ومميزة.

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تسريحة شعر ملفوفة

تسريحة شعر ملفوفة لإطلالة عملية جذّابة

تُضفي هذه التسريحة على إطلالتك المزيد من الجمال والجاذبية والأنوثة، وتُناسب كل أنواع الشعر وتُعتبر سهلة التطبيق في المنزل، وتمنحك إطلالة عصرية بسهولة.



تسريحة الكعكة الفرنسية

تسريحة الكعكة الفرنسية المنخفضة لإطلالة أنيقة وعملية في آن

يُمكنك تجربة تسريحة الكعكة الفرنسية الملفوفة، ويمكن تطبيقها بأكثر من طريقة، فهي تحتّل بمختلف أشكالها المركز الأول بين تسريحات الشعر السهلة التي يمكنك تطبيقها في إطلالتك اليومية ومناسباتك النهارية، قومي بلفّ شعرك بطريقة عفوية، وثبتّي التسريحة بدبابيس غير ظاهرة ثم اتركي الغرّة تتدلّى على جبينك.



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