كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 مارس 2021 10:41 صباحاً -

تماماً مثل الكثير من الخواتم الماسية التي غالبًا ما تفقد من قيمتها الشرائية بمجرد شرائها، كذلك هي الساعات الفاخرة. إلا أن الخبر السار هو أن هناك بعض الساعات النسائية الفاخرة تحافظ على قيمتها حتى مع مرور الزمن، كما وقد تزيد قيمتها طالما ظلّت في حالة ممتازة.

ساعات نسائية فاخرة تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن



اليوم، واحتفالاً بيوم المرأة العالمي، جمعنا في «الخليج 365» للمرأة الراقية باقة من أجمل الساعات النسائية الفاخرة التي ثبتت محافظتها على قيمتها على مر السنين، كي تكون على يقين بما يجب عليها اقتناؤه لتزيين معصمها.

أجمل الساعات النسائية الفاخرة التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن

ساعة ليدي ديت جست من رولكس Rolex Oyster Perpetual Lady Datejust

ساعة ليدي ديت جست من رولكس



تتميز ساعات علامة رولكس Rolex الفاخرة بمحافظتها على قيمتها بالمجمل، كما ويمكن للكثير من تصاميم هذه الساعات الراقية أن يتجوهر وتزيد قيمته مع مرور الزمن. إن ساعة رولكس أويستر بربتشوال ليدي ديت جست بيرل ماستر Rolex Oyster Perpetual Lady Datejust المرصعة بالماس تعد مثالاً رائعاً لساعة تبقى مرغوبة بمرور السنين، لاسيما إذا كان بإمكانك الحصول على طراز إصدار خاص.

ساعة تانك من كارتييه Cartier Tank

ساعة تانك من كارتييه



تتميز العديد من ساعات كارتييه Cartier عن غيرها أنها تحافظ على قيمتها بشكل مستمر. وتعد ساعة تانك Tank النسائية الفاخرة واحدة من تلك الساعات، بالأخص المصممة من الذهب الأبيض مع ميناء فضي بأرقام رومانية سوداء ومرصعة بحوالي 6.5 قيراط من الألماس.

ساعة توينتي-4 من باتين فيليب Patek Philippe Twenty~4

ساعة توينتي-4 من باتيك فيليب





ظهرت ساعة Twenty~4 من دار باتيك فيليب Patek Philippe في عام 1999، لتجسد الأناقة الأنثوية الخالدة. مكرسة للمرأة الشبابة النشطة، تم إبداعها لتتناسب مع كل لحظة من حياتها. فهى المكمل المثالي للحياة العملية والمظهر غير الرسمي أو لرداء السهرة الأكثر أناقة.

تتميز بتصميمها الأنيق والبسيط مع جودة يدوية لا مثيل لها، مما يجعلها من أكثر الساعات محافظةً على قيمتها عبر الأزمان. هي مرصعة بالألماس الفاخر، وتطلق عليها كريستيز Christie’s اسم الساعة الأيقونة واضعةً إياها في نفس فئة ساعات ديت جيت من رولكس.

ساعة ريفيرسو من جيجير لوكولتر Jaeger-LeCoultre Reverso

ساعة ريفيرسو من جيجير لوكولتر





هل تعرفين قصة ساعة ريفيرسو Reverso الأسطورية من جيجير لوكولتر Jaeger-LeCoultre، أصل هيكلها القلّاب؟ لطالما كانت ساعات Reverso مصدر جذب للنساء، فهي رمز للجمال منذ نشأتها حيث تُزيَّن واجهتها المناسبة لجميع العصور بثلاثة أخاديد رمزية؛ وهي تعرف كيف تزدهي بأنوثتها في الطرازات المُرصّعة بالأحجار الكريمة على معصم المرأة، كما وأن سعرها يبقى محافظاً على نفسه حتى أثناء إعادة البيع.

ساعة هاري وينستون إميرالد من الذهب الوردي Harry Winston Emerald In Rose Gold

ساعة ليدي ديت جست من رولكس



تجتمع الجودة والأناقة في ساعة هاري وينستون إميرالد Harry Winston Emerald. اسم الساعة ليس له علاقة بالأحجار الكريمة المستخدمة في تصميمها؛ في الواقع، هي تحتوي على ألماس! حصلت هذه الساعة الأنيقة بشكل استثنائي على اسمها بدلاً من قطع الأحجار الكريمة المفضلة لدى هاري وينستون، الزمرد. تتميز بشكل مثمن ممدود، وهي ذات مظهر أنيق وأنثوي. هذه الساعة مصنوعة باستخدام الذهب الأبيض والذهب الأصفر والذهب الوردي، مقترنة باختيار صاحبتها لارتداء السوار المزدوج أو التقليدي.

ساعة بولغاري لوتشيا من الذهب الوردي والماس Bulgari Lucea in Pink Gold And Diamond

ساعة بولغاري لوتشيا من الذهب الوردي والماس



تشتهر دار بولغري Bvlgari بساعاتها الفاخرة النسائية الجميلة، بما في ذلك بعض الموديلات المذهلة ذات التفاصيل الفنية التي تجعلها تتصدر سوق إعادة البيع. للارتداء اليومي مع الإطلالات الكاجوال أو العملية الأنيقة، تعتبر ساعة لوتشيا LVCEA المصنوعة من الذهب الوردي والألماس اختيارًا ممتازًا. على الرغم من أنه من غير المحتمل إعادة بيعها بسعر التجزئة، إلا أن الطلب عليها مرتفع جداً.