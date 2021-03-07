«كانت هتطلق في الكوشة» بسبب فيفي عبده.. لقطات من حياة حنان ترك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عفت الشربيني»، هكذا عُرفت في فيلم «جاءنا البيان التالي»، تلك الصحفية التي حاولت الكشف عن الفساد، برفقة صديقها «نادر سيف الدين»، الذي قام بدوره الفنان محمد هنيدي، ليكونا ثنائيًا ممتعًا خلال أحداث العمل، هي الفنانة حنان ترك، التي بدأت كراقصة بالية قبل دخولها عالم التمثيل، فكانت أولى تجاربها الفنية فيلم «رغبة متوحشة» عام 1993.

ويتزامن اليوم 7 مارس، يوم ميلاد الفنانة حنان ترك، الـ46، ويُقدم «هُن»، مواقف من حفل زفافها على طليقها الراحل خالد خطاب، وسبب ارتداء الحجاب، خلال السطور التالية.

كواليس من حفل زفاف الفنانة حنان ترك والراحل خالد خطاب: اتخانقوا في الكوشة

كشفت الفنانة حنان ترك، أنها كادت أن تنتهي زيجتها داخل الكوشة من الراحل خالد خطاب، بسبب تشاجرها مع عريسها، بسبب تأخر الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، عن موعد الحفل، إذ قالت الفنانة حنان، «مدام فيفي أتأخرت عن الميعاد، وكان المفروض بعدها فقرة للأستاذ سمير صبري، وكان فيه فاصل كبير وده أربكني جدًا، أنا وخالد بصينا لبعض في الكوشة، وكل واحد فاكر أن التاني عارف باللي حصل، واتخانقنا وقررنا منكملش الجوازة، وسبنا الكوشة وطلعنا».

وتابعت الفنانة حنان ترك، سرد كواليس حفل الزفاف، «بصينا لبعض وإحنا في الأسانسير، وقررنا نرجع عن القرار ده، ونزلنا تاني للحضور، وكملنا الفرح».

قصة ارتداء حنان ترك للحجاب

أحدث خبر وفاة الفنان الراحل علاء ولي الدين، عام2003، ربكة كبيرة في حياة حنان ترك، وظلت في صراع مع نفسها لأشهر طويلة، وظلت في حيرة من أمرها حتى اتخذت قرار الاعتزال الأول وارتدت الحجاب عام 2006، وبعد عام واحد، عادت «حنان» مجددًا للفن، لتلعب بطولة مسلسل «أولاد الشوارع»، وهو أول مسلسلاتها وهي مرتدية الحجاب.