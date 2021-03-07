بلاش سكر وزعيق.. نصائح لمرضى الضغط قبل مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحزن، سيطرت على مشجعي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عقب انتهاء مباريات الأمس، والتي انتهت بخسارة فريق الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام الترجي التونسي، بينما تعادل النادي الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب، خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وظل الناديان بالمركز الثالث بمجموعاتهما، على الرغم من طموحهما لتصدر المجموعة في البداية، قبل أن تُدار اللعبة، وتنتهي بتلك النتائج .

وقد يتسبب الأمر في خسارة صحية فادحة، لمرضى الضغط من مشجعي القطبين، خلال المباريات القادمة، إذا لم يسيطروا على انفعالاتهم خلال مشاهدة الساحرة المستديرة.

نصائح لمرضى الضغط قبل مشاهدة مباريات الأهلي والزمالك القادمة

ومن جانبه، قدم الدكتور عمرو طارق، استشاري أمراض باطنية لـ «هُن»، عدة نصائح لمرضى الضغط عند مشاهدة المباراة منها كما ذكرها.

السكر

أكد الدكتور عمرو طارق، أن الإكثار من تناول السكريات يؤدي إلى خفض ضغط الدم، ما يؤثر أيضًا على مرضى الضغط ويتسبب في حدوث هبوط مفاجئ لذلك على المشجعين تجنب تناول السكريات خلال المباراة.

احترس التدخين

حذر الطبيب مرضى الضغط، خاصة المرتفع، من التدخين خلال مشاهدة المباريات، مؤكدًا أن الانفعال مع التدخين، يزيد من سرعة ضربات القلب، مؤكدًا أن التدخين من العوامل الرئيسية التي تزيد ضغط الدم.

تدليك الأذنين

أشار طبيب أمراض الباطنة، أنه قد تحدث إخفاقات في التسديد، وهو ما يزيد التوتر، وقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب التدليك مع الضغط قليلًا على الجزء العلوي من الأذن بواسطة الإبهام والسبابة لمدة دقيقة، ما يساعد على تهدئة الأعصاب وامتصاص الطاقة السلبية.

الصراخ والصياح

نصح الطبيب مرضى الضغط تجنب الصراخ والهتافات لأن ذلك يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الحذر من العصبية المفرطة.

لا تحبس النفس

اختتم الاستشاري نصائحه في النهاية، بضرورة التقاط نفسًا عميقا عن طريق الشهيق العميق والزفير القوي، مؤكدًا، التنفس المنتظم أثناء مشاهدة المباراة هو أكثر ما يحتاج إليه المشجع وخاصة مريض الضغط.