صدمة جديدة من الصين.. تفشي حمى الخنازير في إقليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

في حين يحاب العالم فيروس كورونا ويكشف غموضه الذي خرج من ووهان الصينية وأصاب البشرية، خرجت الصين بصدمة أخرى حول تفشي الأوبئة، مؤكدة تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين. وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.

كما كانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

يذكر أن الصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم، وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها ستنشر تقرير التحقيق في أصل كورونا في الصين في 14 أو 15 مارس الجاري.

وشددت على عدم حذف أي معلومات من التقرير المؤقت حول زيارة فريق التحقيق لووهان.