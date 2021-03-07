مقالب زوجية وملايين المشاهدات.. «حمدي ووفاء» يسيران على نهج أحمد حسن وزينب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما تجربة اليوتيوبر، أحمد حسن وزوجته زينب، في نشر مقاطع الفيديو، المعتمدة على المقالب بين الزوجين، باتت موضة يتبعها الكثير من الأزواج، في سبيل الشهرة، أو حتى لحصد الأموال، التي تأتي من المشاهدات.

عناوين مثيرة للجدل، ومقاطع بمدة طويلة تتخطى الـ 10 دقائق، وإعلانات متخللة المقطع، كلها أمور تشد مُشاهدي «اليوتيوب» لمتابعة محتواهم.

«حمدي ووفاء»، زوجان قررا السير على نهج أحمد حسن وزينب، لا يقدمان المحتوى الهادف بقدر ما يقدمان مقالب من حياتهما اليومية، برفقة أولادهما.

أمور قد لا يصدقها عقل، من حرق السيارات، ودفع بعضهما البعض بحوض الاستحمام، أو حتى تحدي تناول كميات هائلة من الطعام في دقيقة، وغناء المهرجانات، كلها أمور اتبعها الثنائي لحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة في المقطع الواحد.

وعلى الرغم من خلو المقاطع من المحتوى الهادف، إلا أن الثنائي استطاع حصد المشاهدات الكبيرة، التي تجلب الأموال من خلالها.

عامان فقط، هما عُمر قناة «يوميات حمدي ووفاء»، على موقع الفيديوهات على اليوتيوب، التي بات يزيد عدد المشاركين فيها يوما خلف الآخر، حتى عُرف اسمهما اليوم.

أبرز مقاطع حمدي ووفاء

من هما حمدي ووفاء؟

بدءا نشاطهما عبر موقع الفيديوهات يوتيوب منذ أكثر من عامين.

يقومان بتصوير أدق تفاصيل حياتهما اليومية، في قالب مقالب لجذب المتابعين.

لديهما أكثر من 2 مليون مشترك عبر قناتهما.

تحقق مقاطع فيديوهاتهما ملايين المشاهدات.

لديهما 4 أطفال صغار، يشاركونهما بالمقاطع.