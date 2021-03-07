قدّمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل مكرونة بالبنجر والتونة، من خلال برنامجها «اتفضلوا معانا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل مكرونة بالبنجر والتونة

مكرونة خواتم مسلوقة

جزر مبشور

فصوص ثوم

خل

مايونيز

عصير ليمون

ملح وفلفل

بسلة مسلوقة

بنجر مسلوق

مكعبات صغيرة

زعتر فريش

ملح

فلفل أسود

كمون

لبن

زبدة

طريقة تحضير مكرونة بالبنجر والتونة

يخلط خل ولبن رايب ولبن وليمون وفلفل أسود وكمون وملح والمايونيز مع ثوم مفروم.

ثم يضاف جزر وبسلة وبنجر والمكرونة مع التونة ورشة زعتر على الوجه.

وتُقدم باردة.