قدّمت الشيف زينب مصطفى، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل تارت التمر والزهر، التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير عمل تارت التمر والزهر

2 عجينة باف باستيري كبيرة مفرودة

نصف كوب زبدة مذابة

نصف كوب سكر بني

كيلو عجوة طرية

كيلو تمر أنصاف منقوع في ماء

١/٢ ساعة ملعقة كبيرة ماء زهر

رشة مستكة ناعمة

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

4 كوب مهلبية خفيفة القوام

التزيين

لوز محمص مجروش

عسل أبيض

طريقة عمل تارت التمر والزهر

تشوّح العجوة على النار مع الزبدة وملعقة زيت ويضاف السكر البني ورشة المستكة والفانيليا ورشة ملح ومياه الزهر، ثم تقلب جيدا حتى يهرس التمر وتمتزج المكونات.

تخلط المهلبية مع مزيج العجوة في الخلاط.

توضع عجينة البف بيستري في صينية التارت ثم تخرم بالشوكة ويضاف سكر بني على الوجه وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق، ثم تخرج من الفرن وتوضع عليها حشوة المهلبية.

ترص أنصاف التمر على التارت ويزين بالعسل الأبيض واللوز المحمص المجروش، ويُقدم.