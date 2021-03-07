أحمد حسن وزينب يعرضان 5 فيلات على متابعيهم: اختارولنا واحدة نعيش فيها في دبي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لازال الثنائي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، يشاركان متابعيهما تفاصيل حياتهما لحظة بلحظة حتى عقب مغادرتهما مصر، والذهاب للإمارات.

واليوم، قرر الثنائي، عرض 5 فيلات، على المتابعين، وسرد تفاصيلهم من حيث الشكل والمساحة والبناء، لاختيار واحدة للمكوث فيها خلال تواجدهما بدبي.

وبدأ الثنائي يسردان أدق التفاصيل، حيث أحواض السباحة والصالات الرياضية، ومساحات الغرف لاختيار واحدة من بينهم في النهاية.

وقدم الثنائي مسابقة لأكتر متابعيهم تفاعلًا، حيت طالباهم بكثرة التفاعل، ومشاركة المنشورات، واختيار الفائزين عشوائيا، وتقديم ليلتين كاملتين بأحد فنادق دبي، أو بدعم صفحات الفائزين، والترويج لها.

ونشر الزوجان، المقطع عبر قناتهما الخاصة على «يوتيوب» بعنوان: «أختاروا معانا بيتنا الجديد فى دبي»، حيث حقق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة فور عرضه.

سفر أحمد حسن وزينب

وكان «اليوتيوبر» الشهير أحمد حسن وزوجته زينب، فاجئا متابعيهما على قناتهما الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بمقطع فيديو أعلنا خلاله قرارهما بمغادرة مصر نهائيًا.

تفاصيل أزمة أحمد حسن وزينب الشهيرة

وفي شهر سبتمبر الماضي، دخل الزوجان في أزمة كبيرة، بعدنا نشروا مقطع فيديو، تسبب في معاقبتهما وحبسهما، حيث ظهرت زينب في مقطع بعنون بـ«مقلب في بنتنا»، مع طفلتها وهي نائمة في البداية، ووالدتها بجانبها التي لونت وجهها باللون الداكن، ما غيَّر من ملامحها، وتسبب في إفزاع الطفلة بمجرد رؤيتها، لتدخل في نوبة من البكاء والصريخ .

وعلى الفور أثار المقطع موجة غضب شديدة، حتى تم القبض عليهما، بعدما تدخل أيضًا المجلس القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الطفل، بسبب ترهيب لصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وواجه اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب عددا من الاتهامات، من بينها «الإتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح»، إلا أن الأمر انتهى بالإفراج عنهما والتعهد بحماية الطفلة.