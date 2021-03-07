الامارات | بركان في غواتيمالا يثور للمرة الثانية خلال 3 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن بركان في غواتيمالا يثور للمرة الثانية خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثار بركان «باكايا» في غواتيمالا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، أول من أمس.

وذكرت هيئة الطوارئ «كونريد»، أنه سجلت انفجارات قوية في البركان، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب غواتيمالا سيتي، وكانت قد سجلت انفجارات مماثلة الأربعاء الماضي. وأطلق البركان جمرات وعموداً كثيفاً من الرماد والغاز وصل إلى ارتفاع 5500 متر فوق مستوى البحر.

وطلبت السلطات المعنية من السكان الاستجابة لأي أمر بإخلاء محتمل، حتى لا يعرضوا أنفسهم لمخاطر.وبعد أن أظهر البركان مستوى عالياً من النشاط، لم تستبعد هيئة الحماية المدنية أن يكون هناك زيادة في النشاط.

و«باكايا» هو واحد من العديد من البراكين في المنطقة. وعندما ثار بركان «دو فويجو» المجاور في عام 2018، لقي نحو 200 شخص حتفهم.

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