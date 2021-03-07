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توقعات الأبراج اليوم 7-3-2021: الحظ حليف الحمل.. وفرصة سفر لـ الحوت

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

يوم جيد على الصعيد المادي، فكل العلامات تؤكد أن النجاح حليفك والحظ معك.

برج الثور:

تحتاج إلى أن تكون حذرًا في قراراتك، لذا انتبه جيدًا لتصرفات الآخرين من حولك.

برج الجوزاء:

لا تلقِ اللوم على غيرك، حاول تحمل المسؤولية قليلًا، لم يجبرك أحد على اتخاذ قرارتك.

برج السرطان:

مكالمة هاتفية غير متوقعة، ربما من صديق قديم، هذا الشخص يحمل لك أخبار جيدة بالنسبة لك، على الرغم من أنك في مزاج غير جيد هذه الأيام.

برج الأسد:

تخسر اليوم صديق مقرب لك أو شريك حياتك، ما يسبب لك انعدام إحساسك بالأمان.

برج العذراء:

لا تدع المزاج السيئ يسيطر عليك، وابذل طاقتك في العمل الإبداعي، وممارسة ، سوف يمر الوقت أسرع بهذه الطريقة.

برج الميزان:

علاقتك الاجتماعية مع أقاربك ستتحسن للأفضل، وتمتلك نظرة تفائلية للحياة.

برج العقرب:

تريد البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون، ومع ذلك، قد يحاول بعض الأصدقاء التحدث معك للخروج معهم.

برج القوس:

تميل للتفكير في أفكار جديدة، لكن ربما هذا ليس اليوم الأفضل للعمل على مشروعك الخاص.

برج الجدي:

اليوم مناسب لتنظيف المنزل وإعادة تنظيمه، الأمر الذي سيجعلك تشعر بالراحة النفسية والروحية.

برج الدلو:

تشعر بالإرهاق الشديد، لذا يجب عليك أخذ قسط من الراحة، لكي تستطيع مواصلة عملك.

برج الحوت:

لديك فرصة أمامك للسفر خارج البلاد وزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات وأصدقاء مختلفين عنك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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