توقعات الأبراج اليوم 7-3-2021: الحظ حليف الحمل.. وفرصة سفر لـ الحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
برج الحمل:
يوم جيد على الصعيد المادي، فكل العلامات تؤكد أن النجاح حليفك والحظ معك.
برج الثور:
تحتاج إلى أن تكون حذرًا في قراراتك، لذا انتبه جيدًا لتصرفات الآخرين من حولك.
برج الجوزاء:
لا تلقِ اللوم على غيرك، حاول تحمل المسؤولية قليلًا، لم يجبرك أحد على اتخاذ قرارتك.
برج السرطان:
مكالمة هاتفية غير متوقعة، ربما من صديق قديم، هذا الشخص يحمل لك أخبار جيدة بالنسبة لك، على الرغم من أنك في مزاج غير جيد هذه الأيام.
برج الأسد:
تخسر اليوم صديق مقرب لك أو شريك حياتك، ما يسبب لك انعدام إحساسك بالأمان.
برج العذراء:
لا تدع المزاج السيئ يسيطر عليك، وابذل طاقتك في العمل الإبداعي، وممارسة الرياضة، سوف يمر الوقت أسرع بهذه الطريقة.
برج الميزان:
علاقتك الاجتماعية مع أقاربك ستتحسن للأفضل، وتمتلك نظرة تفائلية للحياة.
برج العقرب:
تريد البقاء في المنزل ومشاهدة التلفزيون، ومع ذلك، قد يحاول بعض الأصدقاء التحدث معك للخروج معهم.
برج القوس:
تميل للتفكير في أفكار جديدة، لكن ربما هذا ليس اليوم الأفضل للعمل على مشروعك الخاص.
برج الجدي:
اليوم مناسب لتنظيف المنزل وإعادة تنظيمه، الأمر الذي سيجعلك تشعر بالراحة النفسية والروحية.
برج الدلو:
تشعر بالإرهاق الشديد، لذا يجب عليك أخذ قسط من الراحة، لكي تستطيع مواصلة عملك.
برج الحوت:
لديك فرصة أمامك للسفر خارج البلاد وزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات وأصدقاء مختلفين عنك.