«منة» تستغيث من محاميها: «استغل ظروفي وعايز يحبسني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدلا من أن يكون وسيلة لمساعدتها في الحصول على مستحقاتها المالية من طليقها، بات يشكل تهديدا كبيرا لها، وتحول موقفه من كونه محام للدفاع عن الزوجة منة فؤاد، صاحبة الـ27 عاما، إلى خصم لها، بعدما بات يهددها بمجموعة من إيصالات الأمانة، وإلا سيقيم دعوى قضائية ضدها، ويزج بها في السجن.

الزوجة لجأت للمحامي للحصول على نفقة من طليقها

«روحت للمحامي ده من 4 شهور عشان أرفع قضية نفقة على طليقي، لأن ظروفي المادية أنا وأسرتي صعبة، ومن وقت انفصالنا من 6 سنين وهو مش بيصرف على بناته جنيه واحد، وبالفعل رفعنا القضية، وبعد مرور فترة صغيرة جالي حكم بس معرفتش أنفذه، وكان المحامي وقتها مضاني على 8 وصولات أمانة قيمتهم 4 آلاف جنيه لأنه قلق إني مديلوش أتعابه».. حسب الزوجة العشرينية خلال حديثها لـ«هن».

المحامي طالب الزوجة بمصروفات القضية

ومن ثم تسلمت الزوجة العشرينية، ورق قضيتها مرة أخرى، والذي بات لا قيمة له عقب عدم تمكنها من تنفيذ الحكم ضد زوجها، «المحامي رجعلي ورق القضية وركنته في البيت عندي مبقاش ليه قيمة، واتفاجئت بالمحامي بيطلب مني الفلوس، قولتله هدفع ليه وأنا قضيتي خسرت ومعرفتش أنفذ الحكم، قالي إنها مش مشكلته، وبدأ يهددني وفعلا قدم الإيصالات ضدي ورفع عليا قضية».

وعلى الرغم من علم المحامي، بالظروف الخاصة بالزوجة، التي تعمل كعاملة نظافة داخل إحدى الشركات، إلا أنه لا يزال يواصل تهديداته له، حسب أقوالها، «أنا شغالة عاملة نظافة يوم ويوم في شركة، ومش باخد في اليوم إلا خمسين جنيه، وهو عارف ظروفي، وكل شوية يهددني لو مدفعتش هيكمل في القضية لحد ما يحبسني».