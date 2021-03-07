الامارات | «ثقافية الشارقة» تطلق الدورة الـ 25 لجائزة الإبداع العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافية الشارقة» تطلق الدورة الـ 25 لجائزة الإبداع العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة في الشارقة عن انطلاق أعمال الدورة الجديدة من جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، التي تتوج ربع قرن من مسيرتها.

وأكدت دائرة الثقافة أنها بإطلاقها الدورة الـ25 من جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، تسجل إنجازاً حقيقياً لا يضاف إلى الرصيد الباذخ للشارقة وحسب، بل إلى رصيد الإبداع العربي عامةً، باعتبار الحصيلة الكبيرة التي تحققت له، المتمثلة بمئات المبدعين الذين قدمتهم الجائزة، الذين يمثلون اليوم قامات كبيرة لها حضورها الواثق على الساحة العربية، إضافة إلى مئات الإصدارات في مختلف مجالات الأدب، التي تشكل مكتبة غنية فريدة من نوعها. وأكدت الدائرة حرصها الشديد على تطوير الأداء، مستجيبة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مما كان له دور أساسي في المضي نحو مزيد من الطموحات والتطلعات، والعمل على التجديد المتواصل في آليات العمل لتظل الجائزة رائدة في مجالها. وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، إن الدورة الجديدة للجائزة ستنقل حفلها الختامي الذي تستضيف فيه الفائزين لتكريمهم إلى المملكة المغربية، مستكملة بذلك توجهها الذي بدأته عام 2019، بألا تقتصر احتفاليات الجائزة على إمارة الشارقة وحدها، وأن تنتقل إلى المدن العربية، وذلك تنفيذاً للتوجيه الكريم لصاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي عبّر عن حرص سموّه على أن تكون الجائزة عربية خالصة بمحتواها وأهدافها وأماكن نشاطها.

يذكر أن حقول الجائزة تضم: الشعر، الرواية، القصة القصيرة، المسرح، النقد وأدب الطفل، وللفئة العمرية من 18 إلى 40 عاماً. كما أن موعد إغلاق استلام المشاركات 31 أكتوبر 2021.

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