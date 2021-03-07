الامارات | «خفة يد» في النادي الثقافي العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن «خفة يد» في النادي الثقافي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة ندوة نقاشية حول رواية «خفة يد» للكاتب إسلام أبوشكيّر، الصادرة عن منشورات دار المتوسط، بمشاركة الإعلامي مصطفى الحفناوي، ومؤلف العمل، وأدارها الصحافي المختار أحمد المختار.

وسلط الحفناوي الضوء على «خفة يد» وحدثها المركزي الذي ستبنى عليه بقية أحداث الرواية وحكاياتها، وهو عثور الراوي في حقيبته على صورة يظهر فيها مع فتاة يبدو أنه كان على علاقة معها، لكن الغريب أنه لا يتذكر شيئاً عن الصورة، ما يدفعه للرجوع إلى تاريخ التقاطها المدون على ظهرها ليكتشف أنها مضى عليها أكثر من 30 عاماً. من جانبه، تحدث أبوشكيّر عن حيثيات كتابته للعمل، مشيراً إلى أنه أراد أن يتجاوز بها كلّ المقولات الثابتة، فما يهمه في الأساس هو التفاصيل الإنسانية، الصغيرة والكبيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news