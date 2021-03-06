فوائد صحية لـ الرمان.. مضاد للشيخوخة ويحمي المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الرمان من الفواكة الطبيعية التي تتميز بفوائدها المتعددة وخصائها المتنوعة، إذ أنها مضادة للالتهابات، وتعتبر الفوائد بداية من الفاكهة ذاتها أو قشرتها.

ومن جانبها، علقت اختصاصي التغذية، ميخائيل جينزبورج، لقناة «زفيزدا» الروسية، عن فوائد، موضحة أنه يمكن تحضير قشور الرمان وصنع الشاي منها، نظرًا لخصائص الرمان المضادة للالتهابات، سيكون مفيدًا جدًا أثناء العدوى الفيروسية أو نزلات البرد، بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

كما أن من فوائد الرمان أنه يعتبر مضاد للشيخوخة، بحسب خصائصه الطبيعية، إذ أوضحت خبير التغذية أن حبات الرمان بها عصير يحتوي على الكثير من حمض الأسكوربيك والحديد، أي أنه اثنين في واحد.

وأضافت خبيرة التغذية: «عصير الرمان مفيد لفقر الدم بفضل وجود الحديد، وخاصة للنساء في سن الإنجاب، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على الكثير من العفص، الذي يحمي الغشاء المخاطي في المعدة، وهو أمر جيد جدًا للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي».

طريقة حفظ الرمان

الرمان من الفواكه المحببة للجميع التي تحضر بسهولة في المنزل، لكنه يحتاج الكثير من الوقت لتقشيره وتفصيص حباته، ويقدم لكِ موقع «هُن»، أسهل طريقة لتقشير وتفصيص الرمان، في أسرع وقت، بالإضافة لطريقة حفظه لأطول فترة ممكنة، كالتالي:

- يقشر الرمان ويفصص بالطريقة السابقة حتى نحصل على حبوبه.

- تشطف حبوب الرمان بماء بارد أو مثلج للحفاظ عليه دون أن يفقد قيمته.

- يصفى الرمان جيدًا ويضاف له السكر، لكل 4 أكواب من الرمان كوب سكر.

- يقلب الرمان جيدا مع السكر.

- تحفظ حبوب الرمان في عبوة ثلاجة محكمة الغلق أو كيس طعام مع تفريغ الهواء منه.

- تحفظ أكياس الرمان في الفريزر لتخرج منه على الاستخدام.