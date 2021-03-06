دراسة: الشاي الأخضر يحسن من القدرات المعرفية لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكدت دراسة نشرتها مجلة «ذا لانسيت»، والمعنية بأخبار الأمراض العصبية، أن المادة الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر تحسن من القدرات المعرفية لدى الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

وبحسب الدراسة التي أجرت العديد من التجارب السريرية على مدار عام كامل، تبين للأطباء أن المواد المتواجدة في الشاي الأخضر تحسن الإدراك والذاكرة لدى المصابين بمتلازمة «داون»، وظل هذا التحسن مستمرًا لـ6 أشهر بعد توقف التجربة.

مركب ابيجالوكتين

ووفقًا للفحوص الدماغية التي أجراها الباحثون، قالت صحيفة «ديلي ميل» في تقرير لها، إن مركب ابيجالوكتين جاليت يعمل بشكل رئيسي على تبديل الطريقة التي تتصل بها الخلايا العصبية مع بعضها في الدماغ.

وفي هذا الشأن، أكدت الباحثة مارا ديرسن، في مركز الأبحاث الجيني ببرشلونة، أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مركب فعالية في التطور الإدراكي لدى المصابين بمتلازمة داون، ولا ينبغي علينا اعتبار هذه النتائج بمثابة علاج لكنها تعتبر أداة لتحسين نوعية الحياة التي يعيشها أصحاب هذه المتلازمة.

بينما وصف عدد من الخبراء غير المشاركين في الدراسة، بأنها مثيرة للاهتمام ومفيدة للغاية ورغم ذلك طالبوا بالتحقق من نتائجها عن طريق إجراء المزيد من التجارب.

وأجرى الباحثون الاختبارات الأولى لهذه الدراسة على مجموعة من الفئران المخبرية، حيث أضافوا مستخلص الشاي الأخضر في ماء شرب إناث الفئران السليمة والمصابة بمتلازمة داون، وبعد مراقبتها لساعات طويلة اكتشفوا أن إضافة هذه المادة بكميات معتدلة حسّن ملامح 60% من صغار الفئران المصابين بمتلازمة داون، بحسب وكالة أنباء روسيا اليوم.

ما هي متلازمة داون؟

«متلازمة داون» وهي نوع من التشوه الجيني وطفرة وراثية هي الأكثر شيوعا للإعاقة الذهنية حول العالم ووفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية يوجد مصاب من بين كل 1000 شخص بمتلازمة داون.