«حافظة للقرآن».. 13 معلومة عن ليلى أحمد زاهر بعد تصدرها التريند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إطلالة أنيقة وجذابة، جعلتها محط أنظار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما جعلها تتصدر محركات البحث «جوجل».

أصبحت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، فتاة أحلام لكثير من الشباب وأيقونة لفتيات جيلها، حينما أطلت بفستان أزرق طويل ذو أكمام طويلة، أوف شولدر، من توقيع المصمم سامو هجرس.

اعتمدت الفنانة الشابة على الماكياج الهادئ من الألوان الترابية، الذي جعلها محط أنظار الجميع ويتغزلون بها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وبعد تصدر ليلى أحمد زاهر محركات البحث، يُقدم «هُن» أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية:

- ليلى زاهر، ولدت في القاهرة في 30 أغسطس عام 2003، وتبلغ من العمر 18 عامًا.

- ابنة الفنان أحمد زاهر.

- شقيقتها ملك أحمد زاهر، وهي فنانة شابة أتقنت العديد من الادوار، وكان آخر أعمالها مسلسل لؤلؤ، مع والدها والفنانة مي عمر.

- بدأت مسيرتها الفنية عام 2008 وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات، بعد أقنع الفنان تامر حسني والدها بأن تمثل هي وشقيقتها معه في فيلم «عمر وسلمى»، وتوالت أدوارها لاحقا ما بين السينما والتلفزيون.

- كانت من أبرز الجملة الشهيرة لها داخل فيلم «عمر وسلمى»، «انت بتعرف تعمل إيه.. يا ساتر».

- كان أخفاها هي وشقيقتها ملك والدهم الفنان أحمد زاهر، عن الأنظار وعن الساحة الفنية، وكان أكد والدهم أنه يعلم ابنتيه الطفلتين ليلى وملك حفظ القرآن والمواظبة على الصلاة.

- يمنعها والدها وهي وشقيقتها من أداء أدوار الإغراء في الفن إذا قررتا الاستمرار في التمثيل، مؤكداً على قرار دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديق عمره منذ 13 عاماً تامر حسني حيث اشتركتا معه.

- قال والدها إن التمثيل لا يؤثر سلبا على ملك وليلى، إذ إنهما متفوقتان في دراستهما وتحفظان القرآن الكريم وتواظبان على الصلاة.

- تلقت عرضًا للزواج، قبل عام من أحد المتابعين لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حينما شاركت متابعيها عددًا من الصور التي بدت خلالها بإطلالة شابة مليئة بالأنوثة، وهو الأمر الذي أثار اهتمام ودهشة المتابعين، متسائلين: «هي ديه الطفلة ليلى في عمر وسلمى.. كبرت وبقت عروسة».

- كانت ليلى تعرضت هي ووالدها الفنان أحمد زاهر لموجه من الانتقادات والتنمر والتحرش، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ورد الفنان على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج« القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، إذ قال: «أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزة».

وتابع الفنان ردًا على الانتقادات: « ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك».

وأضاف «زاهر»: «بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد بأبشع الشتايم ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع».

- طالتها الشائعات بينها وبين الفنان هشام جمال، إذ تغزل بها خلال برنامج «معكم»، قائلًا: «ليلى جميلة وإحنا كان عندنا حيرة في الدور بتاع سارة، مين هتليق في الدور أكتر وخاصة تنفع لاتنين صغيرين ولسه في بداية الجواز، وتكون ممثلة شاطرة وعندها كاريزما وبتغني، وهي شخصيتها جميلة ومعندهاش أي مشاكل في حاجة، من عيلة ومتربية».

- أظهرت موهبتها الغنائية، خلال استضافتها برفقة والدها وأسرتها، في برنامج صاحبة السعادة، والتي غنت حينها أغنية صباح ومسا، للفنانة فيروز.

- بطلة مسلسل في بيتنا روبوت، مع الفنان هشام جمال، وعمرو وهبة وشيماء سيف.