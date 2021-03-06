صوت كاميليا في مسلسل«لؤلؤ».. معلومات عن آية خفاجى: وصلت لنهائيات أراب آيدول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا بتمنى تكون الناس كلها شيفاني، نفسي يحسوا اللي أنا حساه نفسي يكونوا مكاني علشان عمري ما هقدر أوصف إحساس عمره ما جاني، أصل سمعت بحبك منه وأخيرا قلهالي»، كلمات تغنت بها المطربة «كاميليا»، ضمن أحداث مسلسل «لؤلؤ»، والتي قامت بدورها الفنانة نرمين الفقي، والتي أبهرت الجميع برقتها.

وبعد انتهاء أحداث المسلسل الذي تعلق به ملايين الجماهير، تبين أن وراء تلك الصوت العذب الذي أبهر الملايين، هو المطربة آية خفاجى، التي كانت تقوم بغناء الأغاني داخل العمل، لتصبح هي الصوت الفعلي للمطربة كاميليا.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامجها«معكم»، كلًا من صاحبتي صوت«لؤلؤ وكاميليا»، وهن المطربتين أية خفاجى ونور عبدالسلام.

ويُقدم«هُن»، خلال السطور التالية، معلومات عن المطربة آية خفاجى، بعد تصدرها محركات البحث «جوجل».

من هي آية خفاجي؟

- ولدت في 13 أغسطس عام 1994، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

- مطربة بالموسيقى العربية ببورسعيد.

- خلال دراستها بكلية الخدمة الاجتماعية ببورسعيد، قدمت في أرب أيدول عام 2014.

- تم قبول آية ضمن فريق آرب أيدول، حتى وصلت لمرحلة نصف النهائيات.

- بعد انتهاء البرنامج، قامت بغناء أغاني منفردة بصوتها، كأغنية دقيت بابي، من كلمات رمضان محمد وتوزيع محمود صبري.

- كشفت خلال أحداث حلقة استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، عن كواليس اختيارها للدور، إذ قالت: «كنت طرحت أغنية بصوتى على موقع التواصل الإجتماعي، وشيرتها وعملت منشن لنادر حمدى فيها ليسمعها فعجبته وقال لي إنهم يحضروا لمسلسل في الوقت الحالى من بطولة مي عمر وبالفعل ذهبنا وبدأنا البروفات وكان من المفترض أن أقوم بدور لؤلؤ ونور بدور كاميليا، ولكن بعد البروفات استقر المخرج محمد سامى أن أقوم بالأداء الصوتى لكاميليا.

- قدمت صوت المطربة كاميليا في مسلسل لؤلؤ، التي قامت به الفنانة نرمين الفقي.

- قامت بعمل أول أغنيه دراما باسم سيد سيدك، وكذلك حققت العديد من المشاهدات على موقع التواصل الاجتماعي.