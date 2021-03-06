طبيب جلدية تنصح بعدم استخدام الكحول والصابون بكثرة: بتعمل جفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة عفاف حجازي، أخصائية الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، إن أغلب الحالات المتردددة على عيادات أطباء الجلدية خلال تلك الآونة هم الذين يعانون من جفاف في البشرة سواء كانوا كبارا في السن أو أطفالا صغار: «الحاجات اللي فيها برفان أو كحول بتعمل جفاف للبشرة وبتمنع إفراز الدهون الطبيعية المفيدة للجلد، وده بيعمل مشكلة كبيرة».

ونوهت «حجازي»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، إلى عدم استخدام الصابون القلوي أو الصابون الذي يقتل الجراثيم بقوة بشكل دائم ومتكرر، لأن ذلك يؤدي إلى جفاف الجلد ومن ثم تشققه: «لو حد هيعمل إجراء جراحي يستخدمه، ولكن مينفعش نغسل إيدينا بيه أكثر من مرة».

وأوضحت أنه يجب استخدام الصابون الذي يحتوى على الجلسرين والصابون من أجل الحفاظ على إفراز الجلد للزيوت الطبيعية التي تخرج منه: «طول ما الجلد جاف بيكون عرضه إنه يحصله جفاف أو أن يدخل فيه ميكروبات».

وأكدت أن الحل البديل مع استخدام الكحول بشكل دائم هو وضع كريمات الترطيب على اليدين بشكل متكرر، حتى يتم تعويض ما يحدث جراء الإفراط في استخدام الصابون أو الكحول في الجلد لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن أنسب الأوقات لترطيب الجلد هو عندما يكون الجلد «مندي» أو بعد الاستحمام بالماء الدافئ، وفي تلك الفترة يكون الجلد مفتوح وأكثر قابلية بسرعة وبشدة لكريمات الترطيب، لافتة إلى أنه بالنسبة للسيدات ممن يقمن بغسيل الأطباق أو بعد الاستحمام فيجب عليهن شراء عدة عبوات من إحدى كريمات الترطيب الشهيرة لترطيب دائم ودوري للجسد، ولمنع الجفاف والتشقق.