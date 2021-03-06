أيهما أكثر فعالية.. اللقاحات المحقونة أم الأنفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بينما تقتصر محاولات التطعيم في الوقت الحالي على اللقاحات المحقونة، تتم أيضاً مناقشة فعالية لقاحات الأنف على نطاق واسع، فأيهما أكثر فعالية؟

في الوقت الذي يتم فيه حقن اللقاحات المحقونة أو التقليدية في الجلد بمساعدة الحقن (الإبر)، على عكس اللقاحات التقليدية، تستهدف لقاحات الأنف الفيروس الموجود في الأغشية المخاطية ويتم إعطاؤها عن طريق الأنف، وليس عن طريق الفم أو الذراع، بحسب ما ذكر موقع timesofindia.

كيف تعمل لقاحات الأنف؟

عادة ما يتم رش لقاحات الأنف في فتحات الأنف، ويمكن القيام بذلك بمساعدة حقنة بدون إبرة أو بخاخ أنف أو دواء سائل أو توصيل بخاخ خاص.

في حين أن الفيروس يدخل الجسم عادة من خلال أنفك، فإن اللقاح يعترض الفيروس ويؤدي إلى قيام جهاز المناعة لديك بصنع بروتينات في دمك وفي أنفك لمكافحة الفيروس، هذا أيضا يمنع الفيروس من النمو.

كيف تختلف لقاحات الأنف عن اللقاحات المحقونة؟

بالنظر إلى أن معظم الفيروسات، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا تدخل الجسم من خلال الغشاء المخاطي وتصيب الخلايا والجزيئات الموجودة في الأغشية المخاطية، يُنظر إلى لقاحات الأنف على أنها حل فعال لنفسها.

على العكس من ذلك، فإن اللقاحات العضلية أو اللقاحات المحقونة تفشل في إثارة مثل هذه الاستجابة المناعية من الغشاء المخاطي وتعتمد على الخلايا المناعية من أجزاء أخرى من الجسم.

وتعد لقاحات الأنف أسهل في الإدارة وقد توفر مناعة سهلة، لا يمكن أن تحمي ضربة الأنف الفعالة من كورونا فحسب، بل تتفاعل أيضًا بشكل مباشر مع الخلايا التائية الموجودة في الأنف والحلق وتستهدف الخلايا المناعية الموجودة في الغشاء المخاطي.

فوائد اللقاحات الأنفية مقارنة باللقاحات المحقونة

إلى جانب توفير احتمالات مناعة أفضل، يمكن إعطاء لقاحات الأنف ذاتيًا ولديها فرص أقل من الآثار الجانبية، ووفقًا للخبراء، إنها فعالة من حيث التكلفة وتتطلب موارد أقل مقارنة بعدد الحقن وتكلفة النقل اللازمة للقاحات المحقونة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك فرصة أقل لرفض أجسامنا فعالية اللقاح، حيث يمكن أن تمتصه الأوعية الدموية على الفور.