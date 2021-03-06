إليك ما يجب فعله أو تجنبه بعد تلقي لقاح كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي يتلقى فيه معظم سكان دول العالم خلال هذه الفترة لقاح كورونا، يدور في أذهان الكثيرين مخاوف بشأن الإجراءات وما سحدث مستقبلًا بعد تلقي اللقاح.

قدمت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) توصيات حول كيفية تنفيذ عملية التطعيم، إذا كنت تريد أن تكون مستعدًا لما سيأتي، فإليك ما عليك القيام به، وفقًا لما ذكره موقع sciencetimes.

افعل: احصل على اللقاح عندما يحين دورك

توفر وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا لتسجيل الحالات المسموح لها تلقي اللقاح، على أن ترسل لهم الموعد المخصص لهم، بحسب المنطقة.

افعل: احصل على التطعيم إذا كنت قد أصبت بالفعل بكورونا من قبل

يحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من أن الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا هو احتمال واضح، لذلك يمكن للجميع، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا بالمرض بالفعل، تلقيح ضد الفيروس.

سواء كنت قد عولجت بأجسام مضادة وحيدة النسيلة أو بلازما نقاهة عند إصابتك بكورونا، فإن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يوصي بالانتظار 90 يومًا قبل الحصول على اللقاح، قبل أخذ الحقنة.

افعل: أبلغ مقدمي التطعيم بأي نوع من الحساسية أو ردود الفعل التحسسية السابقة

في حين أنه من غير المألوف وجود شكوى من الأفراد بشأن ردود فعل تحسسية متوسطة إلى شديدة منذ تلقي اللقاح، فيجب تنبيه الممرضة في موقع التطعيم إذا كان لديك أي ردود فعل تحسسية سابقة.

إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الحادة أو الشديدة تجاه اللقاحات أو الحقن الأخرى، فإن الدكتور ساجو ماثيو، طبيب الرعاية الأولية في أتلانتا وخبير الصحة العامة ، يقترح الاحتفاظ بـ EpiPen في متناول اليد.

افعل: احصل على اللقاح الثاني في أسرع وقت ممكن بعد اللقاح الأول

قال عالم اللقاحات الدكتور بيتر هوتيز، الأستاذ والعميد في المدرسة الوطنية للطب الاستوائي في كلية بايلور للطب في هيوستن، لشبكة CNN إن هناك حاجة إلى جرعة ثانية من اللقاح لضمان حمايتك.

الهدف الرئيسي من الجرعة الثانية، وفقًا لهوتيز، هو حث الجميع على التصرف، "إذا حصلت على جرعة واحدة فقط، فأنت لا تعرف أين تقف."

إذا كنت تواجه مشكلة في ترتيب الحقنة الثانية، فإن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) يقول إن الانتظار بضعة أيام بعد تاريخ الاستحقاق- وحتى لفترة أطول - لأي تطعيم لا ينبغي أن يكون مشكلة.

افعل: استمر في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي بعد اللقاح

منذ تلقي الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالاستمرار في ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي الفعال، حيث أن رد الفعل المناعي للجرعة الأولى لن يكون كافياً لحمايتك أو حماية أي شخص، اعتمادًا على اللقاح، يمكن أن يكون للجرعة الثانية أمان بنسبة 95 في المائة بعد أسبوع أو أسبوعين من الإعطاء.

استمر في ارتداء قناع على أنفك وفمك، وابتعد مسافة 6 أقدام على الأقل عن الآخرين ، وتجنب الازدحام والمناطق الضيقة وسيئة التهوية، واغسل يديك كثيرًا لمدة 20 ثانية كاملة على الأقل لحماية الآخرين.

لا تسمح بالمعلومات الخاطئة عن اللقاح أن تحجب قرارك

تنتشر المعلومات المضللة حول كورونا واللقاحات المتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إذا لم تكن متأكدًا من التطعيم، فثقف نفسك - فالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هي واحدة فقط من العديد من المنظمات ذات السمعة الطيبة التي ستزودك بمعلومات تم فحصها وقائمة على العلم حول الفيروس والتطعيمات التي يمكن الوصول إليها.

لا تفعل: إذا كنت مصابًا حاليًا انتظر

أخبر الدكتور مايكل إيسون- الأستاذ في قسم الأمراض المعدية وزرع الأعضاء في كلية الطب بجامعة نورث وسترن ، فيينبرغ لشبكة CNN أنه إذا كنت مصابًا بكورونا أو تعرضت لشخص مصاب بالعدوى في الوقت الحالي، يمكنك الانتظار حتى تنتهي الأعراض ووقت العزلة قبل الذهاب إلى موقع الحقن للحصول على اللقطة.

لا تحصل على لقاح مختلف في غضون 14 يومًا من تلقي حقنة COVID-19

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالانتظار 14 يومًا على الأقل حتى أو بعد تلقي حقنة أخرى، مثل جرعة الأنفلونزا أو القوباء المنطقية ، قبل الحصول على حقنة COVID-19.

إذا تلقيت لقاحًا آخر عن طريق الخطأ خلال فترة الأسبوعين، فلا يزال بإمكانك إنهاء سلسلة كورونا في الوقت المحدد، فتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها ستعدل هذه النصيحة مع توفر المزيد من الأبحاث حول كيفية عمل اللقاحات.

لا تغادر حتى وقت الانتظار من 15 إلى 30 دقيقة في موقع التطعيم

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب على كل شخص يتلقى لقاحًا لفيروس كورونا الانتظار 15 دقيقة في سيارته قبل القيادة بعيدًا، إذا كان لديك تاريخ من ردود الفعل التحسسية الخطيرة، فسيتعين عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة في سيارتك قبل القيادة مرة أخرى.

يعد التقرح والتورم في موقع الحقن من الآثار الجانبية الشائعة للقاح، يمكن للأشخاص تجربة أعراض شبيهة بكورونا مثل الحمى والغثيان والصداع والقشعريرة بعد تلقي اللقطة الثانية.