تعرف على أفضل طعام يجب تناوله بعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يتعرض بعض متلقي لقاح فيروس كورونا، إلى بعض الآثار الجانبية الخفيفة، وفي هذذا الصدد كشفت دراسة جديدة عن أفضل طعام يجب أن تتناوله بعد تلقي لقاح كورونا، وفقًا لموقع "timesofindia".

وأفادت الدراسة أن شوربة الدجاج تعد من أفضل الأغذية التي يجب تناولها عقب تلقي اللقاح، خاصة وأن الجسم يكون في حالة التهاب بعد اللقاح.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض قد تواجه بعض الآثار الجانبية الضارة لأخذ لقاح كورونا، في حين أن هذا لا يحدث للجميع، فقد ذكر بعض مرضى اللقاح أنهم يعانون من آثار جانبية لبضع ساعات بعد أخذ اللقاح، بما في ذلك الحمى والقشعريرة والتعب والصداع.

يقول ثاديوس ستابينبيك- طبيب مشارك بالدراسة، أن هذه الآثار الجانبية تأتي من الالتهاب الذي يحدث داخل الجسم، الذي يتفاعل مع بروتين السنبلة ويعمل على محاربة العدوى المحاكاة، تشيع آلام الذراعين والحمى وآلام العضلات عندما يقاوم الجهاز المناعي شيئًا ما.

ويعد تناول الأطعمة المعززة للمناعة مهم للشفاء، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا بشرب الكثير من السوائل بعد الحصول على لقاح COVID-19.

هذا يعني أن أي أطعمة مضادة للالتهابات يمكنها أيضًا ترطيب الجسم لتساعد بشكل كبير في التعافي.

وقدم الخراء أفضل أطعمة يجب تناولها قبل وبعد الحصول على لقاح كورونا، وهي

-تناول الشوربة لأنها من الأطعمة الرائعة المضادة للالتهابات التي يجب اللجوء إليها.

-الحساء المعتمد على المرق، مثل معكرونة الدجاج، أو مرق العظام البسيط.

-الأطعمة المعززة للمناعة (مثل اللفت، والفاصوليا، والعدس، والبطاطس، والبروكلي) فهي تمنح نظام المناعة دفعة.

إذا كنت لا ترغب بالضرورة في تناول أي شيء، فإن احتساء كوب من مرق العظام يمكن أن يكون أيضًا بديلاً رائعًا ، فيحتوي مرق العظام على حمض أميني يسمى الجليسين والأرجيني ، والذي له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات.