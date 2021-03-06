خبيرة اقتصادية: أرفض جملة «الست ممكن تروض الراجل».. أنا مش داخلة حرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن نشأة الشخصية النسائية مهمة للغاية، حيث تتشبع المرأة من دعم الأب لها، مستذكرة ما كانت تقوله لها والدتها عند الصغر: «كانت بتقولي بطلي مذاكرة، مش طول النهار بتذاكري»، ولكن دعم الوالد كان مهم للغاية لأنه شجعها على السفر للولايات المتحدة، والعمل في البنك الدولي.

وأضافت «الدماطي»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، أن طبيعة شخصية السيدة تختف من نشأتها وولادتها وطبعها، حيث إن المرأة الحساسة تتأثر إيجابا أو سلبا بشكل أعلى للغاية بالرجل عند الزواج.

وتابعت: «الست العملية جدا ومش حساسة لما تيجي تتجوز بتعتبر إن دة علاقة إحنا الاتنين منتفعين بها، لو العلاقة منفعتش مفيش مشكلة خالص وكل واحد يروح في حاله، لكن لو ست قاعدة من الأول في البيت وبعدين قررت تشتغل نتيجة علاقة فاشلة، فهل دة انعكاس؟.. لازم تكون لها شخصية عشان تقدر تقف على رجليها».

وأوضحت أن السيدة التي فشلت عاطفيا، وحولت هذا الفشل لنجاح في عملها يتطلب ذلك العديد من الأشياء، على رأسها أن تكون تتمتع بتعليم جيد، وأن تكون عاملة ولديها فكرة وهدف وتحدي، وحب للنجاح، مردفة: «لو أنا عندي حب للنجاح هتحدى أي حاجة».

وواصلت: «أنا أرفض جملة: الست ممكن تروض الرجل، أنا مش داخلة حرب معاه، ولكن ببني معاه، ومش شرط الست تفقد أنوثتها عشان تبقى قوية».