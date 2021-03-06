 روائية: علاقة البنت بوالدها تؤثر على نظرتها لكل الرجال فيما بعد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة الروائية، إن النجاح ليس له «كتالوج»، ويمكن أن يولد بأي طريقة، لكن دعم الأب وعلاقته مع ابنته يؤثر على علاقتها بكل الرجال فيما بعد سواء كان أستاذ أو أخ أو زوج أو ابن، مردفة: «أبويا وأمي كانوا بيدعموني ويدوني الثقة، وأبويا كان عنده احترام شديد لأي قرار باخده حتى لو كان مختلف معايا».

وأضافت «بسيوني»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، أنه يجب على الوالدين دعم أبنائهما لينجحوا في حياتهم، ولا يكون الدعم من طرف واحد، لافتة إلى أن الحنان مهم للغاية للنجاح.

وأوضحت أن النجاح له وجوه كثيرة، «لو أنا ناجحة في علاقتي مع أولادي أو مع إخواتي مش ده نجاح؟، ومش لازم الواحد يكون اسمه معروف عشان يقول أنا كدة ناجح، ولكن ممكن يكون النجاح على شكل شخصي»، مؤكدة أن السيدة المصرية قوية ومرنة وتتحمل وتتحايل العديد من المواقف الصعبة.

وتابعت: «الأنانية ممكن تكون موجودة في الست والراجل، لكن الست أكثر مرونة، لأنها بتعمل أكتر من عمل في نفس الوقت وتقدر تتحمل مواقف أصعب من الرجل، ممكن الرجل يتعصب بسرعة، عكس الست، والست اللي بتتحمل الرجل مش هي أحسن حاجة، ولكن عشان أولادها».

وواصلت أ الرجل الشرقي والمصري والعربي عليه ضغوط شديدة للغاية، من مشكلات اقتصادية واجتماعية، حيث شاهدت الكثير من الأمثلة لرجال يتحملون الكثير وعليهم ضغوطات كثيرة، قد تكون من العائلة، أو من السيدات الأخريات المحيطات به، ولكن طبع الرجل واحد في كل البلاد، متابعة: «سألت حوالي 30 طالب أمريكي سؤال: هل ترضى أن مراتك تكون مديرتك في العمل؟ كلهم قالوا لأ».