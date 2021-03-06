المتبرعة بذهبها لـ ساسي بعد خسارة الزمالك: اللي مالوش ضهر يتضرب على بطنه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمر دقائق على خسارة نادي الزمالك من نظيره الترجي التونسي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إلا وعلقت السيدة سوزان قنديل، مشجعة نادي الزمالك، التي تبرعت بقرطها الذهبي لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، على الأمر.

ودونت الحاجة «سوزان» عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» التي تطلق عليها سم «ماجدة»، قائلة: «اللي ملوش ضهر بيتضرب على بطنه».

وعلى الفور تفاعل معها رواد صفحتها لمساندتها، مدونين: «ولا تزعلي يا حاجة هو لو ابنك تعبان هتسبيه ولا تعالجيه، مش شطارة أشجع اللي بيكسل بس الشطارة أفضل في ظهره لحد ميكسب».

ودون الآخر: «معلش خيرها في غيرها هارد لك»، و«أهم حاجة الانتماء».

ثم عادت السيدة لتنشر صورتها مع اعضاء مجلس إدارة النادي، عبر حسابها الشخصي.

وكانت السيدة سوزان أثارت جدلًا واسعًا خلال الأسبوع الماضي، بعد ما تقدمت للتبرع بثمن أقراطها الذهبية لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، الأمر الذي انقسم حول الهجوم عليها، والإشادة بفعلها، وكشفت السيدة الكواليس حينها لـ «الوطن»، قائلة: «فرجاني ساسي قبّل رأسي وأكد لي البقاء في القلعة البيضاء، وكان نفسى أقابل شيكابالا ولكن معرفتش، كنت عايزة أحضنه، دا ابني، واتصورت مع جميع لاعبي الزمالك».

واختتمت: «ولو أتت لي الفرصة هبوس إيد كل لاعب في النادي عشقا في الكيان».

مباراة الزمالك والترجي التونسي

وخسر نادي الزمالك، من نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف، مقايل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وسجّل أهداف الترجي التونسي كل من ويليام طوفي ومحمد بن رمضان هدفين في الدقائق 26،45، 53، فيما سجّل هدف الزمالك الوحيد اللاعب أحمد فتوح في الدقيقة 39 بعد صاروخية رائعة من داخل منطقة جزاء الترجي، وشهد اللقاء بطاقة حمراء للاعب أحمد فتوح.