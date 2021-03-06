أستاذة جامعية عن الزوج المعطل لزوجته: لو مش هيبقى بنادول ميكونش صداع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نجلاء عبدالرازق، أستاذة الأشعة التشخيصية بطب قصر العيني، إن وراء كل امرأة عظيمة جهد عظيم، وشخصيتها ومهارتها وتعليمها، فيمكن أن تكون سيدة ناجحة ولا يوجد رجل في حياتها، كما أن وراء كل جهد عظيم تربية والدها ووالدتها.

وأضافت «عبدالرازق»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، أن المرأة يمر عليها طوال حياتها العديد من الرجال، ففي البداية يمر عليها والدها الذي يوجهها، ما يؤدي لإحداث فارق في شخصية المرأة، كما يمر عليها أيضا «المثل الأعلى» مثل المدرس في المدرسة أو الأستاذ في الجامعة.

وأوضحت أنه يمكن أيضًا أن يكون وراء كل امرأة عظيمة رجل ناجح أو فاشل، مردفة: «لو راجل ناجح هيحب مراته ويبقى فخور بها ويبقى هو ناجح ومش هيلاقي عنده مشكلات نفسية وواثق من نفسه، وفيه نوع تاني ممكن يكون فيه الزوج ناجح بس بيحبط زوجته، ودة نوع من الأنانية».

وتابعت: «شخصية المرأة لازم تكون واثقة من نفسها وطموحة، مش هنقدر نطلب من واحدة ست معندهاش طموح تعمل تحديات، اللي بيشتغل على حلمه بيوصل، ودور الرجل هييجي بعد كدة، وتشبيه الزواج بمثل المركب اللي فيها ريسين تغرق خاطئ، لازم الطرفين يبقوا متفقين، مينفعش طرف يبقى عنده إرادة، والطرف التاني مضطر يتنازل ويقبل، والست ممكن تروض الراجل، ولو مش قادر يكون بنادول ميبقاش صداع، مش عاوزاك تساعدني بس متبقاش معيق ومعطل ليا».