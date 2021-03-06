منها ضعف القدرة على التفكير ونوبات الصرع.. علامات إصابة الأطفال بـ الخرف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر «الخرف» من الأمراض التي تصيب الكبار، ولكن أحيانًا يصاب به الأطفال في مراحل عمرية مبكرة، حيث يعتبر من الأمراض الذي تتضرر فيه الوظائف الإدراكية والقدرة على التفكير، بالإضافة إلى حدوث خللا في الوظائف العاطفية والسلوكية.

ومن جانبه، أوضح البروفيسور الألماني هايموت أومران، مدير عيادة الأطفال بمستشفى مونستر الجامعي، أن خرف الأطفال المعروف علمياً باسم الداء Neuronal ceroid lipofuscinosis، هو مرض وراثي بسبب خلل جيني يؤدي إلى موت الخلايا العصبية بشكل متزايد.

أعراض الإصابة بـ خرف الأطفال

وتتمثل أعراض خرف الأطفال كما ذكرها موقع Jhealthy line»، في التالي:

تدهور القدرة على الإبصار.

تدهور القدرة على المشي.

ضعف القدرة على التفكير.

تدهور قدرات الكلام، ونوبات الصرع.

وعادة ما يستغرق تشخيص خرف الأطفال وقتاً طويلاً، حيث لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف متاعبه، مثل تشنجات الصرع.

وهناك عدة مراحل من مرض الخرف، منها كما ذكرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة.

مراحل الخرف

الخرف الخفيف

تتراوح مدة هذه المرحلة بين عامين إلى أربع سنوات مع أعراض تشبه الشيخوخة الطبيعية مثل انخفاض طفيف في الذاكرة صعوبة في تذكر الكلمات، وضع الأشياء في غير مكانها، وجود مشكلة في إكمال المهام المعقدة، وتقلب المزاج الارتباك، الميل إلى الاكتئاب والعدوانية.

الخرف الأوسط

مدة هذه المرحلة هي الأطول، بين عامين وعشر سنوات، ويتميز بفقدان الذاكرة على المدى القصير، والمشاكل مثل تعقب المحادثات واتخاذ القرارات، واضطرابات النوم ، والشك.

الخرف المتأخر

تتميز هذه المرحلة بعدم القدرة على التواصل ومن علاماتها هناك فقدان كبير للذاكرة، وصعوبة في تحديد أفراد الأسرة، واللامبالاة، وفقدان الوظيفة المستقلة.

هذه الفترة من هذه المرحلة ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات.