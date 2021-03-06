في آخر حوار لها قبل وفاتها.. سوسن ربيع لـ«هُن»: كنت بقول لشويكار يا ماما وبحب أقلدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت اليوم السبت 6 مارس 2021، الفنانة سوسن ربيع، آخر أفراد عائلة «أبو الفضل جاد الله» في مسرحية «إنها حقًا عائلة محترمة»، التي ظهرت خلالها بدور ابنة الفنان الراحل فؤاد المهندس، بعدما قضت الساعات الأخيرة قبل وفاتها داخل العناية المركزة، في أحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية، لتتوفى عن عمر ناهز 59 عامًا.

قدمت «ربيع» خلال فترة حياتها الكثير من الأعمال، على الصعيد السينمائي والمسرحي والتلفزيوني، وكان أعلن خبر وفاتها نقابة المهن التمثيلية الفنانة المعتزلة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، حيث جاء كالتالي: «تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنانة القديرة سوسن ربيع، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت قبل وفاتها بأشهر، تواصل «هُن» مع الفنانة القديرة، والتي تحدثت عن علاقتها بعمالقة الفن أمثال الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، التي أُتيحت لها الفرص بالوقوف أمامهم على خشبة المسرح وأمام عدسات الكاميرا.

كانت علاقة الفنانة سوسن ربيع، بالفنانة شويكار وفؤاد المهندس، ذات طبيعة خاصة، على الصعيد الفني والشخصي، فبدأت الوقوف أمامهم قبل 42 عامًا، حينما شاركت في مسرحية «إنها حقًا عائلة محترمة»، إذ لعبت دور«عائشة أبو الفضل جاد الله »، والتي كانت تربطها خلال الأحداث العديد من المشاحنات والمضايقات بينها وبين«أوسة»، التي لعبت دورها الفنانة شويكار، إلى أن جمع بينهن الحب والوفاق.

ظلت علاقة الود والمحبة قائمة بين كلتا الفنانتين، حتى اللحظات الأخيرة لرحيل الفنانة شويكار، والتي روت كواليس علاقتها بها، قائلةً: «ماما شوشو كانت القلب الحنين والكرم والابتسامة المشرقة، المحبة للحياة، كنت دائمًا أحب مغازلتها وتقليدها خلال الكواليس الخاصة بالمسرحية، في استعراض قلبي يا غاوي خمس قارات، وبخاصة مقطع «أنا جيت ياللى اتغشيت وعليك خشيت فايتة ومنصورة ما هو أصل قليل الأصل يسيب الأصل وياخد الصورة».

سوسن ربيع تروي كواليس علاقتها بالفنانة شويكار

وتابعت الفنانة الراحلة، خلال الحديث: «كنت بحب أعاكسها وأقلدها، كانت أمي الثانية، كانت بتساعدني في المذاكرة، لما كنت في المرحلة الثانوية أثناء تصوير المسرحية، كانت بتجبلي مدرسين لمساعدتي في متابعة الدروس، وفي أوقات كثيرة كنت ألجأ لها لما أتعثر في مادة الفرنساوي بشكل خاص، فهي تخرجت من إحدى المدارس الفرنسية».

وعن أبرز مواقف الفنانة شويكار الإنسانية بعيدًا عن الفن، قالت سوسن ربيع: «خدتني ونزلنا نجيب ملابس شخصية عائشة أبو الفضل، كان هناك تصور في مخيلتها للشخصية، خدتني ونزلنا الشوربجي، في منطقة الزمالك، ونقت معايا اللبس، فكانت بمثابة الاستايلست داخل العمل».

سوسن ربيع: شويكار كان لها جملة شهيرة

وكانت اختتمت الفنانة التي رحلت عن دنيانا قبل ساعات، كلامها قائلة: «ماما شوشو كانت بتفرح لما بنجبلها هدايا، كانت بتحب تهادينا ونهاديها، كانت لها جملة شهيرة وهي أنا غنية وبحب الهدية، إذ أهدتني حلق دهب وبرفان في إحدي المرات».