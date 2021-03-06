زوجة «محمد» تساومه على 30 ألف لإعادة أطفاله: طلعت نصابة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل قرابة الـ4 أعوام، تزوج «محمد» شاب عشريني من فتاة، رآها الزوجة المناسبة، عاشا سويًا في منزلهما في حلوان، سارت الحياة بينهما بشكل طبيعي، لكن شيئًا فشيءٍ بدت الرؤية في أعين الزوج العشريني تختلف، بعدما أدرك باشتراكها مع أشقائها في عالم السرقة، الجريمة التي جعلتها تساومه على أطفاله بدفع مبالغ مالية حتى يتمكن من الحصول عليهم.

منذ ما يزيد عن الشهر، حرم «محمد» من رؤية طفليه، وهما «ليلى» عامين و«عبدالرحمن» 11 شهر، بعدما أخذتهم الأم برفقة أسرتها وفروا هاربين من أعين الزوج، لمساومته على دفع مبالغ مالية لسداد إيصالات الأمانة التي مضت عليها زوجته، بحسب حديث الزوج لـ«هُن».

اخواتها نصابين وعندهم محاضر سرقة

الحكاية بدأت حين سافرت زوجته من حلوان، حيث مسكن الزوجية، إلى قنا، محافظة الزوج، بحجة مكوث لفترة: «كان بقى عليهم مشاكل كتير، وإخواتها نصابين وعندهم محاضر سرقة»، وعقب حضور الزوجة فرح أحد أقارب الزوج، في قنا، أخبرته بضرورة السفر مع والدتها إلى أسيوط.

«راحت مع أمها أسيوط.. فضلت أكلمها متردش عليا وبعدين ملكش دعوة»، ردود أدخلت القلق في نفس الزوج، من مخطط زوجته، فهو لم يدرك سبب تهربها من العودة إليه: "فجاءة بعد كدا كلمتني وقالتلي إنها عاوزة تطلق.. حاولت أفهم منها وأعرف السبب».

محاولات كثيرة أجراها «محمد» مع زوجته لفهم ما يحدث، لكنها أصرت على الطلاق: «قالتلي أنا هاجي ألم هدومي، وافقت ولما جت الشقة سرقت مني المحفظة بالبطاقة والأوراق حتى شهادة الجيش بتاعتي»، تفاجئ الزوج بسرقته بعد خروجها من المنزل، وحرر ضدها محضر بسرقة محتويات بالمنزل حمل رقم 380 في قسم حلوان.

عندها إيصالات أمانة ومتورطة في مشاكل

حاول «محمد» بعد ذلك الاتصال بزوجته لمعرفة مكانها والحصول على طفليه، لكنه تفاجئ بردها «ادفعلي 30 ألف جنيه، وأنا هسيبلك العيال وهعملك تنازل عنهم، عرفت إنها عشان عندها إيصالات أمانة ومتورطة في مشاكل مع أخواتها في النصب والسرقة».

لأكثر من شهر لم يدرك «محمد» مكان طفليه ومازال في رحلة بحث مستمرة عنهم دون فائدة: «بدور عليهم مش لاقيهم.. هما اللي خطفنهم وبتساومني على رجعوهم بـ30 ألف جنيه».