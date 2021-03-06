حنين حسام تفاجئ متابعيها بفستان الزفاف: سيخرج من عتمتي قمر «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فاجأت فتاة التيك توك الشهيرة، حنين حسام، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدة صور جديدة وهي ترتدي فستان زفاف.

وارتدت حنين حسام، فستان زفاف أبيض منفوش، بتوقيع مصممة الأزياء مي مختار، تميز بكونه بأكمام من الجوبير، الممزوجة بالفصوص اللامعة، كما ظهرت بتسريحة شعر عالية، من توقيع أحمد إبراهيم، ومكياج سموكي لامع، وطرحة زفاف بيضاء طويلة.

وعلقت فتاة التيك توك على إطلالتها، قائلة: «مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر».

خروج حنين حسام من الحبس

وكان أُخلى سبيل الفتاة مؤخرًا، عقب الحبس 9 أشهر بتهمتي الإتجار في البشر والتحريض على الفسق والفجور، لتخرج الفتاة بكفالة مالية، وسط احتفالات واسعة من أهلها واصدقائها.

وعلى الفور نزعت حنين الحجاب بعد خروجها، مُبرر الأمر بإن ملابسها القديمة لا تُناسب الحجاب مُطلقًا.