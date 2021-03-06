مي حلمي «بتلعب مع الأسد» في أحدث ظهور.. ومتابعون: نمبر وان الحقيقي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدد من الصور ومقاطع الفيديو المصورة وهي تداعب أسد، وتطعمه بيدها، أثناء جولتها السياحية في الإمارات.

وشاركت الفنانة مقطع فيديو وهي تطعم الأسد، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «أنا كويسة، ودي أرعب لحظة، جبت أرعب دي منين، نسيت الكلام».

رد فعل المتابعين على صورتها مع الأسد

لقيت الصور ومقطع الفيديو التي شاركتهم، عبر حسابها الرسمي، استحسان عدد من المتابعين، كما تفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت مئات من التعليقات، وآلاف من المشاهدات، وكان من أبرزها، «أحلى في حاجة حضرتك الإصرار والعزيمة، ربنا يديمهم عليكِ يَا رَبَّ، وإحنا يصير شرس إذا اعطيناه اكل، نمبر وان الحقيقي وصل، أنا بخاف من الصرصار يا مي، والله انا اللى مرعوبة ومن ورا الشاشة، ما بالك انتى وبينك وبينه خطوتين بس ربنا هو الحافظ، ربنا يحفظك، بنتنا بمليون راجل صحيح، أسد اللهم لا حسد، طب لما ياكلك هنجيب احنا منين مى تأنى».

تعرض مي حلمي لحادث

وكانت كشفت المذيعة مى حلمي، عن تفاصيل حالتها الصحية بعدما تعرضت لحادث على طريق المنصورية، وكانت تستقل السيارة بصحبة اثنين من أصدقائها، اللذين أصيبا بكدمات وسجحات بالغة، ونقل أحدهما إلى المستشفى لإسعافه.

ونشرت «مي» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة لسيارتها بعد تعرضها للحادث، قائلة: «شكرا لكل الناس الي بتسأل عليه بعد الحادثة أنا الحمدلله بخير كدمات بسيطة.. ادعو بس لأخويه أرجوكم علشان تعبان أوي وفي المستشفى».