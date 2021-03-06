أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود بعد زواجهما: ربنا يحفظ ولادنا «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة لها بصحبة زوجها الداعية معز مسعود.

وأظهرت الصورة الثنائي بصحبة 5 أطفال، في أعمار متباينة، مُعلقة: «الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعًا».

ويعد هذا الظهور الأول بين الثنائي، الفنانة والداعية عقب زواجهما مؤخرًا.

الجدير بالذكر أن معز مسعود لديه أولاد من الزوجة الأولى، لكن لم يفصح عن أعمارهم أو عددهم، بينما تعد حلا شيحة أمًا لـ4 أولاد.

زواج معز مسعود وحلا شيحة

وكانت الفنانة حلا شيحة، احتفلت بعقد قرانها على الداعية الإسلامية، داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، حيث اقتصر الحفل على أفراد أسرتي العروسين فقط.

وتألقت العروس حينها، خلال عقد القران بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.

واحتفلت شقيقات الفنانة حلا شيحة بالمناسبة السعيدة عبر حساباتهم الرسمية بتطبيق «إنستجرام»، إذ نشرت رشا شيحة، صورة من داخل الفندق، قبيل عقد القران، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.

ونشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة من صور عقد القران، وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وتابعت: «بحبك أوي يا حلولا النهاردة من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة، يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».